İBB Başkanı İmamoğlu: "İstanbul için kontrollü bir kısıtlama bekliyoruz" - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu: "İstanbul için kontrollü bir kısıtlama bekliyoruz"

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul için sokağa çıkma kısıtlaması isteyerek, "Hükümetten, kademeli, kontrollü bir sokağa çıkma konusunda bir çalışma bekliyoruz.

İBB Başkanı İmamoğlu:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul için sokağa çıkma kısıtlaması isteyerek, "Hükümetten, kademeli, kontrollü bir sokağa çıkma konusunda bir çalışma bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgının ne denli hızla büyüdüğünün, tehlikenin ne kadar büyük olduğunun farkında olunması gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, "Farkında mısınız acaba? Bu yüzden evde kalmalısınız, bu yüzden sosyal mesafeyi mutlaka korumalısınız. Canınızı hiçe sayamazsınız. İnsanı yaşatırsak, dünya yaşar. Bu hastalık, evet daha çok yaş almış insanlarımızı etkiliyor. Bunu biliyoruz. Açıklamalarımız, hassasiyetlerimiz bu noktada oldu ama sizler de biliyorsunuz ki hem dünyada hem de Türkiye'de ne genç insanların da ölümlerini ne yazık ki yaşıyoruz. O yüzden herkes çok ama çok dikkatli, duyarlı ve kurallara uyan kişiler olmalısınız." ifadelerini kullandı.

Salgına karşı alınan tedbirlere değinen İmamoğlu, pandeminin yayılma hızına dikkati çekerek daha radikal önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

İstanbul'da belediyeye bağlı toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yüzde 80 oranında düştüğünü belirten İmamoğlu, taksi ve dolmuş gibi kullanımlarla beraber hala 1 milyondan fazla insanın her gün toplu taşımayı kullanmasının büyük bir risk teşkil ettiğini kaydetti.

Sokağa kontrollü çıkılması için adım atılması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, şunları aktardı:

"Türkiye genelinde olmasa da en azından İstanbul için, hükümetten, kademeli, kontrollü bir sokağa çıkma konusunda bir çalışma bekliyoruz. Bu konuda biz de yardıma hazırız. Tekrar altını çizeyim, Türkiye için olmuyorsa, en azından İstanbul için kontrollü bir kısıtlama bekliyoruz. Gelecek günler için, halka moral verici konuşmalar yapmak doğrudur, güzeldir. Ancak bugün gerekli adımlar atılmazsa, gelecekte hayal kırıklığı yaşanacağı ne yazık ki aşikar. Onun için bu konuda çok kararlı, radikal kararlar almalıyız. Eğer bu salgın kriziyle dünyada önemli değişikler olacaksa, o günün dünyasının da kriz günlerinin de doğru adımları atan süreçleri yöneten ülkeler, bu sürecin geleceğinde doğru noktalarda olacaklardır. O yüzden bir kez daha seslenmek isterim ki, korkmadan, 'ama, fakat' demeden bugün radikal bazı kararların alınması toplum sağlığımız, sağlık personeli sağlığımız, toplum moralimiz ve psikolojimiz açısından son derece önemlidir. Söz konusu insan hayatı ve toplumsal psikoloji ise, ekonomik beklentiler biraz daha sırasını beklemelidir. Buna göre adımlar atmalıyız."

İBB ve 39 ilçe belediyesinin İstanbullular için çalışmaya devam ettiğini belirten İmamoğlu, el birliği ile birlikte başaracaklarını kaydetti.

Salgınla ilgili yeni ve önemli adımlar atmaya devam edeceklerini bildiren İmamoğlu, "İstanbullular, kendisini asla yalnız hissetmeyecek. Asla çaresiz hissetmeyecek. Alo 153 hattımızdan her konuda yararlanabilirsiniz. Yarın detaylarını açıklayacağım; Yenikapı merkezimizde yapmış olduğumuz, 'Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezimizde neler hazırladık, bunları sizlerle paylaşacağım. Bu merkezi tanıtmamdan sonra, sizinle daha fazla hangi iş birliklerimizi kurgulayacağımızı da size anlatacağım. Asla yalnız değilsiniz. Bildiğiniz gibi, dün yeni bir uygulama başlattık. 02124494900 numaralı telefondan psikolojik danışmanlık hizmeti başlattık. 'Evde kal' demek kolay, biliyorum. Zorluğunu da biliyorum. Evde kalmanın da getirdiği sıkıntıları hep birlikte aşacağız. Ama önce sağlığınız. Siz sıkıntılarınızı bize anlatın ama lütfen yine de evde kalın, sokağa çıkmayın, toplu araçları kullanmayın, mecbur olmadıkça, mecburiyeti en üst seviyede tutarak asla evinizden çıkmayın. Evde kal İstanbul. Birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:42 Kaynak: AA

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