İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'daki kar çalışmaları hakkında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'daki kar çalışmaları hakkında konuştu Açıklaması

12.03.2022 17:16

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışının kuzeyden giriş yaptığını, 1-1,5 saat içinde kentin tamamında yağışın etkili olmasının beklendiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışının kuzeyden giriş yaptığını, 1-1,5 saat içinde kentin tamamında yağışın etkili olmasının beklendiğini söyledi.

İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) İstanbul'daki kar çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kentte yaklaşık 10 bin personel, 2 binin üzerinde araç ile çalışma yürüttüklerini belirten İmamoğlu, İBB tarafından yapılan çalışmalarda 53 bin 756 ton tuz, bin tona yakın da solüsyon kullanıldığını dile getirdi.

İstanbul için beklenen yoğun kar yağışının kuzeyden kente giriş yaptığını vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bu geçireceğimiz 5 günlük kar yağışının dört günü kadar bir kar yağışı beklenen gündeyiz. Meteorolojideki uzman arkadaşlarımızın ifadesiyle şu an beklediğimiz o yoğun kar yağışı aslında kuzeyden İstanbul'a girmiş durumda ve bu kar yağışı açıkçası kuzeydeki, Karadeniz kıyısındaki ilçe ve mahallelerimizde, köylerimizde kendisini göstermeye başladı. Bu 1-1,5 saat içinde İstanbul'un tamamına hakim hale gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla çok yoğun bir kar yağışı ki 5-6 saat, 7 saat, yani gece yarısına kadar bu kar yağışı yoğunluğunun da devam edeceği öngörülüyor."

Yağışın Anadolu Yakası'nda 30-50 santimetre, Boğaz çevresi ve güney kısımlarda 15-30 santimetre civarında olmasının beklendiğini aktaran İmamoğlu, Büyükçekmece ve Beylikdüzü hattında da yoğun kar yağışının etkili olacağının ifade edildiğini söyledi.

Vatandaşları bu akşam için trafiğe çıkmamaları konusunda uyaran İmamoğlu, dışarı çıkmak durumunda kalanlara toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önerdi.

Evsiz vatandaşların ve sokak hayvanlarının kendilerine emanet olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şu ana kadar 675 kişiyi misafir ettiklerini, 655 noktada da sokak hayvanları için mama dağıtımı yaptıklarını sözlerine ekledi.

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'daki kar çalışmaları hakkında konuştu Açıklaması
İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'daki kar çalışmaları hakkında konuştu Açıklaması
İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'daki kar çalışmaları hakkında konuştu Açıklaması
İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'daki kar çalışmaları hakkında konuştu Açıklaması

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'daki kar çalışmaları hakkında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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