İBB Başkanı İmamoğlu AKOM'da kar önlemlerine ilişkin konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

İBB Başkanı İmamoğlu AKOM'da kar önlemlerine ilişkin konuştu

18.03.2022 20:33
İBB Başkanı İmamoğlu AKOM'da kar önlemlerine ilişkin konuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olan kar yağışıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olan kar yağışıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. " İstanbul'da şu anda her şey gayet iyi gidiyor" diyen İmamoğlu, "Yarın gün boyu, belli molalarla akşama kadar etkili bir kar yağışı söz konusu İstanbul'da. İlgili tüm kurumların açıklamalarını vatandaşlarımızın takip etmelerini ve ona göre hareket etmelerini diliyorum. İnşallah sıkıntısız bir hafta sonunu geçirip, tahmin ediyorum ki, kar yağışını hep birlikte bu sene adına uğurlamış olacağız diye düşünüyorum. Yarının tedbirli geçirilmesini, vatandaşlarımızın yetkililerin, yetkili kurumların, bizlerin açıklamalarını takip etmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabahtan itibaren başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artırmaya başlayan kar yağışıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM)'da konuşan İmamoğlu, "Bu sene mart ayı, gerçekten son yılların belki de en yağışlı, en fazla kar alan yılını yaşıyor. Dün itibariyle, valiliğimizde yaptığımız toplantı sonrası cuma, cumartesi ve pazar günlerini kapsayan bir kar yağışının İstanbul'umuzda etkili olacağını ifade etmiştik. Sonrasında Sayın Valimizin bugüne dönük okulları tatil etmesiyle beraber, bugün daha sorunsuz bir gün geçirdik diyebilirim" dedi.

"YARIN GÜN BOYU BELLİ ARALIKLARLA KAR VAR"

"Yarın gün boyu, belli molalarla akşama kadar etkili bir kar yağışı söz konusu İstanbul'da" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:  "O açıdan yarının tedbirli geçirilmesini, vatandaşlarımız tarafından özellikle yetkililerin, yetkili kurumların, bizlerin açıklamalarını takip etmelerini diliyoruz. ve araçla mümkün olduğu kadar çıkmamaları, mümkün olduğu kadar mutlaka toplu taşımanın kullanılması önemli bir husus. Çok mecbur kalındığında da çıkılan araçların elbette ki, kış koşullarına uygun olmasına dikkat etsinler. Kar yağışının akşamın ilerleyen saatlerine doğru daha etkili olması bekleniyor. İnşallah sağlıkla, huzurla vatandaşlarımızın evine vardığı, bütün görevli arkadaşlarımızın da görevlerini yerine getirdiği bir gün diliyorum. Metro seferleri gece ikiye kadar devam edecek. Gün boyu İETT, 39 bin 257 sefer düzenledi. İhtiyaç halinde de belli hatlara, ek seferleri olacak. Tabii yine özellikle metro seferlerimizin de gece 02.00'ye kadar süreceğini tekrar etmiş olayım."

"SİZLERİ BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİM"

İstanbul genelinde karla mücadele çalışmalarının her alanda devam edeceğini vurgulayan İmamoğlu, İBB depolarında yeterli miktarda tuzun bulunduğunun altını çizdi. İBB'nin, yaklaşık 9 bin 500 çalışan ve 2000'in üzerinde araç ekipmanıyla sahada var olmaya devam edeceğini belirten İmamoğlu, evsizlere yönelik hizmetlerin de aralıksız devam ettirildiğini kaydetti. Metrobüs güzergahının sürekli açık olması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktaran İmamoğlu, sokak hayvanlarıyla ilgili tedbirlerin de Veterinerlik Müdürlüğü vasıtasıyla sürdüğünü ifade etti. İBB'nin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli biçimde çalışmaya devam ettiğini belirten İmamoğlu, "İstanbul'da şu anda her şey gayet iyi gidiyor. İlgili tüm kurumların açıklamalarını vatandaşlarımızın takip etmelerini ve ona göre hareket etmelerini de diliyorum. İnşallah sıkıntısız bir hafta sonunu geçirip, tahmin ediyorum ki kar yağışını hep birlikte bu sene adına uğurlamış olacağız diye düşünüyorum. Yarın yine AKOM'dan bir arada olacağız, birlikte olacağız. Ben, sizleri buradaki arkadaşlarımla bilgilendirmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.


İBB Başkanı İmamoğlu AKOM'da kar önlemlerine ilişkin konuştu
İBB Başkanı İmamoğlu AKOM'da kar önlemlerine ilişkin konuştu
İBB Başkanı İmamoğlu AKOM'da kar önlemlerine ilişkin konuştu
YORUMLAR
500
İBB Başkanı İmamoğlu vatandaşlardan özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını istedi İBB Başkanı İmamoğlu vatandaşlardan özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını istedi

istanbul büyükşehir belediyesi, Ekrem İmamoğlu, AKOM, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu AKOM'da kar önlemlerine ilişkin konuştu - Son Dakika


Son Dakika
20:11 A Milli Takım kadrosuna Fenerbahçelilerden tepki! Teknik Direktör Kuntz eleştiri oklarının hedefi oldu
20:05 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi
19:50 Cinayet mi, intihar mı? Uşak'ta evli çift komşuları tarafından tavana asılı halde bulundu
19:43 Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
19:36 Çene ve yüz nakli olan Recep Sert, uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Tutuklama kararı çıktı
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
19:02 İşin aslı başkaymış! Şiddet gören uzman çavuşmuş
18:59 İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosunda sürpriz isimler yer aldı! Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli ise kadroda yok
18:53 İstanbul Valisi yarın için uyardı: Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
18:30 Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 20:41:39. #1.13#
SON DAKİKA: İBB Başkanı İmamoğlu AKOM'da kar önlemlerine ilişkin konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement