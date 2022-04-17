İBB BAŞKANI İMAMOĞLU KÖY ENSTİTÜLERİNİN 82. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARINA KATILDI - Son Dakika
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İBB BAŞKANI İMAMOĞLU KÖY ENSTİTÜLERİNİN 82. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARINA KATILDI

17.04.2022 20:50
İBB BAŞKANI İMAMOĞLU KÖY ENSTİTÜLERİNİN 82. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARINA KATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Köy Enstitülerinin 82. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Köy Enstitülerinin 82. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. İmamoğlu 'Köy Enstitüleri Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kesinlikle en özgün ve önemli eğitim atılımıdır dedi.

Köy Enstitüleri'nin 82. kuruluş yıldönümü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle Haliç Kongre Merkezi'nde kutlandı. Etkinliğe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği(YKKED) Başkanı Prof. Dr. Ethem Duygulu, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İBB yayınları tarafından yayımlanan Köy Enstitüleri kitabının tanıtımı yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve YKKED Başkanı Ethem Duygulu tarafından Prof. Dr. Erdal Atabek'e Aydınlanma Onur Ödülü takdim edildi.

KÖY ENSTİTÜLERİ HALA KILAVUZUMUZ OLMAKTA

Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu Köy Enstitüleri Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kesinlikle en özgün ve önemli eğitim atılımıdır. Kuruluşunun üzerinden 82 yıl geçmesine rağmen eğitim reformu arayışımızda Köy Enstitüleri hala kılavuzumuz olmakta. 1940 yıllarda ülkemizin yüzde 85'i köylerde yaşıyordu ve köylerde okuma yazma oranı gerçekten çok düşüktü. Köy Enstitüleri aklın ve bilimin ışığında tüm çocuklarına nitelikli eğitim vermek için, bu amaçla yola çıktı. Köy Enstitüleri öğrencilere sadece teknik beceri kazandırmıyor, bilimsel üretim süreçlerine dahil eğitimlerle köylerimizde üretime de destek oluyordu. Ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe ancak aklın ve bilimin ışığında, iyi planlanmış bir eğitim sistemi sayesinde taşıyabileceğimizi unutmamalıyız dedi.

Ekrem İmamoğlu açıklamasının devamında, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin yayınlarından olan, Köy Enstitüleri ile ilgili önemli bir kaynak eseri de yayın dünyamıza kazandırmanın bilgisini de sizinle paylaşmış olayım. Çok mutluyum. Bu kıymetli eserin günümüzün gereksinimlerini karşılayan yeni bir modelle, yeni bir eğitim sistemiyle buluşmasını, taçlanmasını da diliyorum diye konuştu.

KÖY ENSTİTÜLERİ, AYDINLANMA IŞIĞININ MEŞALELERİDİR

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği(YKKED) Başkanı Prof. Dr. Ethem Duygulu, Köy Enstitüleri, Anadolu'da çoban ateşlerinden tutuşan aydınlanma ışığının meşaleleridir. Memleket sevdalısı öğretmenlerin, sağlıkçıların yetiştiği, şairleri, yazarları, halk ozanlarını, sanatçıları ve siyasetçileri bağrından çıkaran yerlerdir. Parasız, karma, demokratik, laik, bilimsel iş içinde, üretici eğitim modelinin uygulandığı yerlerdir Köy Enstitüleri şeklinde konuştu.

BUGÜN HEPİMİZ KÖY ENSTİTÜLÜYÜZ

Prof. Dr. Erdal Atabek? ise ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Bugün bu anlamlı ödülü almış olmak benim tek başıma taşıyabileceğim bir şey değildir. Bu ödülü bu ülkenin bütün aydınlanmacıları adına alıyorum. Bugün hepimiz Köy Enstitülüyüz. Bugün hepimiz bu enstitünün ifade ettiği anlamı paylaşıyoruz ifadelerini kullandı.

Mandolin Grubu'nun katılımcılara konser vermesi sonrası etkinlik son buldu.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU KÖY ENSTİTÜLERİNİN 82. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARINA KATILDI
İBB BAŞKANI İMAMOĞLU KÖY ENSTİTÜLERİNİN 82. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARINA KATILDI
İBB BAŞKANI İMAMOĞLU KÖY ENSTİTÜLERİNİN 82. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARINA KATILDI
İBB BAŞKANI İMAMOĞLU KÖY ENSTİTÜLERİNİN 82. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARINA KATILDI
İBB BAŞKANI İMAMOĞLU KÖY ENSTİTÜLERİNİN 82. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARINA KATILDI
İBB BAŞKANI İMAMOĞLU KÖY ENSTİTÜLERİNİN 82. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARINA KATILDI
İBB BAŞKANI İMAMOĞLU KÖY ENSTİTÜLERİNİN 82. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARINA KATILDI
İBB BAŞKANI İMAMOĞLU KÖY ENSTİTÜLERİNİN 82. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARINA KATILDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İBB BAŞKANI İMAMOĞLU KÖY ENSTİTÜLERİNİN 82. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARINA KATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB BAŞKANI İMAMOĞLU KÖY ENSTİTÜLERİNİN 82. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARINA KATILDI - Son Dakika
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