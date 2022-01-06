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İBB Başkanı İmamoğlu: Müfettişler her zaman bizi teftiş etsinler - Son Dakika

İBB Başkanı İmamoğlu: Müfettişler her zaman bizi teftiş etsinler

06.01.2022 13:51
İBB Başkanı İmamoğlu: Müfettişler her zaman bizi teftiş etsinler

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Veri Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Veri Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan İmamoğlu, "Devletin her kademesindeki insan görevini layıkıyla yapsın. Müfettişler her zaman bizi incelesinler. Zaten incelemeleri lazım. Herkes görevini saygın ve kamu ahlakı üzerinden yapsın bizim kapılarımız açık" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Veri Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Başakşehir Başak Mahallesi'nde gerçekleşen açılışa CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve gençler katıldı. Veri ve yapay zeka alanında öğrencilerin ve ilgili uzmanların makine öğrenme alanında çalışmalar gerçekleştirmesi amacıyla kurulan veri laboratuvarında eğitimler de verilecek.

"ÇAĞI KAÇIRMAMAK ÜZERİNE DÜZENİMİZ OLMALI"

Laboratuvarın açılışında konuşan İmamoğlu, "Ben bu tür girişimleri çok önemsiyorum. Gerçek gündemimizin bu olmasını istiyorum. 21. yüzyılın dünyasında gündemi bu şekilde. Bizim çağı yakalamak ve çağı kaçırmamak üzere düzenimizin olması lazım. Ancak biz ne yazık ki başka gündemleri konuşuyoruz. Bu ülkenin bu sorununu halletmeliyiz ama bu gündemden de bir an önce sıyrılmalı sizin gibi gençlere bu ülkeyi emanet etmeliyiz. Aksi takdirde bu çağı kaçırırsak binlerce yıllık geçmişimize ihanet etmiş oluruz. Bizim sizlere bu zemini hızlıca hazırlamamız gerekiyor. Sizlerle üretmeye devam edeceğiz. Sizlerin şehir adına ürettiklerinize talip olacağız. Kendi içine kapanık bir yönetim asla olmadık ve asla olmayacağız" dedi.

MÜFETTİŞLER HER ZAMAN BİZİ TEFTİŞ ETSİNLER"İmamoğlu, "Devletin her kademesindeki insan görevini layıkıyla yapsın. Müfettişler her zaman bizi incelesinler. Zaten incelemeleri lazım. Herkes görevini saygın ve kamu ahlakı üzerinden yapsın bizim kapılarımız açık" dedi.

"MART AYINDA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK EKMEK FABRİKASI KURULACAK"İmamoğlu, Mart ayında Türkiye'nin en büyük halk ekmek fabrikasının kurulacağını açıklayarak, "Ben buradan İstanbul'a acilen yeni bir ekmek fabrikasının yapılmasıyla ilgili fabrikaya gideceğim. 1 yılda yüzde 90 seviyesinde gelmiş olan ve günlük kapasitesi ile en büyük kapasitesi olan Hadımköy'deki fabrikaya gideceğim çünkü ülkemizin ve şehrimizin ekmeğe muhtaç olduğu dönemi yaşadığımız için gideceğim. Mart ayında Türkiye'nin en büyük ekmek fabrikasını açacağız. Fırıncıların kızacağı yer Türkiye'de enflasyonu yüzde 36 açıklayan ama gerçek enflasyonun yüzde 60'ta olduğu ekonomiyi yönetenlere olmalı bizimle ilgisi yok" dedi.

"METRO AĞIMIZIN BİR BAĞLANTILI DURAĞI BURADA"Başakşehir'de bulunan laboratuvarın çevresinde metro durağı kurulacağını da söyleyen İmamoğlu şöyle devam etti:

"Yakın zamanda burada bir metro durağının da olması önemli. Buraya gençler çok kolaylıkla erişecekler çünkü metro ağımızın bir bağlantılı durağında bulunuyor burası. Aynısını Dudullu-Bostancı metro durağında hazırlıyoruz. Şu an oranın dekorasyon çalışmaları başladı. Orada da 4-5 üniversiteye yakın mesafede olacak" diye konuştu.


İBB Başkanı İmamoğlu: Müfettişler her zaman bizi teftiş etsinler
İBB Başkanı İmamoğlu: Müfettişler her zaman bizi teftiş etsinler
İBB Başkanı İmamoğlu: Müfettişler her zaman bizi teftiş etsinler
İBB Başkanı İmamoğlu: Müfettişler her zaman bizi teftiş etsinler
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Ekrem İmamoğlu, Başakşehir, İstanbul, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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