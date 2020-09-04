İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN, BİNALİ YILDIRIM'A GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU - Son Dakika

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN, BİNALİ YILDIRIM'A GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Ekrem İmamoğlu
, koronavirüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım
'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi ilçesinde bulunan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. İmamoğlu, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İmamoğlu, piknik yapan bir grup vatandaşın yanına giderek kısa süre sohbet etti. Gezi sırasında açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile olan telefon görüşmesini anlattı. İmamoğlu, "Dün haberi alır almaz kendilerini aradım. Hem ben hem de eşim, kendilerine ve hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Allah şifa versin dedik. O da 'Bir an önce hepimiz bu süreçten kurtuluruz' diye temennilerde bulundu. Hem ülkemize hem dünyaya ve insanlığa sağlık diledik beraberce. Allah şifa versin. Sesi çok iyi geliyordu. Yanılmıyorsam bugün İstanbul'a geleceğini söylemişti. Evinde ve İstanbul'da tedavisine devam edeceğini belirtmişti. Allah şifa versin. İnşallah kendisine ve ailesine şifa diliyorum. Bütün hastalarımıza şifa diliyorum. Korunmak önemli." dedi.
Son Dakika Sakarya Valiliği'nden tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili açıklama geldi Son dakika: TEM Otoyolu Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi Eski eşini çalıştığı fabrikanın önünde tabancayla bacağından vuran şahıs, gözaltına alındı Bangladeş'te 200 kişinin bulunduğu camide yangın çıktı: 3 ölü, 50 yaralı Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor Akraba iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı Kazada şehit olan polis memuru ayın polisi seçildi Fenerbahçe, sözleşmesi karşılıklı feshedilen Tolgay Arslan ile yollarını ayırdı Galatasaray, Leicester City forması giyen Hamza Choudhury'yi gündemine aldı Son Dakika: Ayrılık kararından vazgeçen Lionel Messi, Barcelona'da kalmaya karar verdi Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısının arttığı 5 ilimizi paylaştı 5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezen genç kız, hedefini dünya turu olarak belirledi Kasımpaşa, Süper Lig'in yeni sezonu için Adnan Süvari ismini önerdi Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş