İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sürücülere "Evinizde kalın" çağrısı - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sürücülere "Evinizde kalın" çağrısı

11.03.2022 13:34

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, en yoğun kar yağışının yarın beklendiğini belirterek, bu süreçte vatandaşlardan evlerinde kalmalarını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, en yoğun kar yağışının yarın beklendiğini belirterek, bu süreçte vatandaşlardan evlerinde kalmalarını istedi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştirilen basın toplantısında değerlendirmede bulunan İmamoğlu, bazı yerlerde 10-15 santimetreye kadar kar biriktirebilen yağışların meydana geldiğini bildirdi.

Yağışların bu sabah özellikle Basın Ekspres Yolu, TEM bağlantısı ve yine kuzeye doğru devam eden hatta yoğunlaştığını ifade eden İmamoğlu, yağışın gün boyu devam edeceğini belirtti.

Meteoroloji verilerine göre en yoğun kar yağışının yarın beklendiğini ifade eden İmamoğlu, şunları söyledi:

"Cumartesi gerçekten bu 4-5 günlük kar yağışı içerisinde en yoğun kar beklenilen gün olduğunun altını çizelim. Bazı yerlerde bir anda o gün, 15-20 santimetrelik kar kalınlığına ulaşılabileceği konusunda arkadaşlarım bilgi verdi. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermeleri kıymetli. Acil olarak çıkmak zorunda olan araçların da mutlaka kar lastiklerini kullanmalarını ve gerekli tedbirleri alması da şarttır diye altını çizerim."

Don ve buzlanma riskine de işaret eden İmamoğlu, 3 gün içerisinde 30 bin tonun üzerinde tuz kullandıklarını aktardı.

İBB'nin şu ana kadar yürüttüğü çalışmalara da değinen İmamoğlu, metroların saat 02.00'ye kadar çalıştığını, Şehir Hatları vapur seferlerinin ise Liman Başkanlığının Boğaz hattını kapatması nedeniyle yapılmadığını, T5 Eminönü Alibeyköy hattındaki sorunun ise çözüldüğünü kaydetti.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sürücülere Evinizde kalın çağrısı
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sürücülere Evinizde kalın çağrısı
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sürücülere Evinizde kalın çağrısı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sürücülere 'Evinizde kalın' çağrısı - Son Dakika


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