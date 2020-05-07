İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden sanık tahliye edildi - Son Dakika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gönderdiği elektronik postalarda tehdit ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan CHP üyesi sanık Tuna Görgünoğlu tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun e-posta adresine 27 Mart'ta, 'Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm' yazılı mesaj gönderdiği iddiasıyla 11 yıla kadar hapsi istenen sanık Tuna Görgünoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki Ekrem İmamoğlu'nun avukatı hazır bulunurken, sanık Görgünoğlu tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yoluyla bağlandı.

"TÜRKÇE KELİMELERLE İDDİAYA KONU SÖZLERİ YAZDIM"

Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunma yapan tutuklu sanık Tuna Görgünoğlu, "Öncelikle iddianamede hakkımda tehdit suçunun nitelikli halinden dolayı cezalandırılmam talep edilmiştir. Fakat ben bunu kabul etmiyorum. Türkçe kelimelerle, herhangi bir özel işaret kullanmadan iddiaya konu edilen sözleri yazdım. Tehdit suçunun basit halinden yargılanmam gerektiğini düşünüyorum. İddiaya konu sözleri söylediğim mail adresi benim 15 yıldır kullandığım mail adresidir. İlgili twitter hesabı da yaklaşık 1 yıldır kullandığım twitter hesabımdır" ifadelerini kullandı.

"SÖZLERİ İMAMOĞLU'NUN FETÖ'CÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN YAZDIM"

Her iki hesabın da kendisine ait olduğunu söyleyerek savunmasına devam eden sanık Görgünoğlu, "Bu sözleri müşteki Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için yazmıştım. Böyle olduğunu da hala düşünüyorum. Kendisinin CHP'li olmadığını ve CHP'nin araç olarak kullanıldığını düşünüyorum. Ben bunu engellemek ve uyarı yapmak amacıyla iddiaya konu sözleri yazdım. Sözlerin meşru müdafaa kapsamında kaldığını düşünüyorum. Hakkımda beraat kararı verilmesini isterim" diye belirtti.

"MUHAKEME YETENEĞİ OLUP OLMADIĞI HUSUSUNDA ŞÜPHELERİMİZ VAR"

Sanığın savunmasının tamamlamasının ardından beyanda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Sercan Polat, "Sanık 1 yıldır twitter hesabı kullandığını aynı zamanda telefon kullanmadığını söylemiştir. Biz soruşturma aşamasında sanığın başkalarıyla irtibatlı olup olmadığı hususunda araştırma yapılmasını istedik. Ayrıca hukuk fakültesini bitirdikten sonraki mesleğindeki tercihleri de araştırılmalı çünkü iddiaya konu edilen hakaret ve tehdit eylemlerinin de aynı dönemde olması dikkat çekicidir. Sanık sözlerinden pişman olmadığını beyan etmektedir. Bu sözleri söylerken muhakeme yeteneği olup olmadığı hususunda şüphelerimiz mevcuttur. Sanığın en üst hadlerden cezalandırılmasını isteriz" şeklinde konuştu.

"MUHAKEME YETENEĞİME YÖNELİK SÖZLERİNİ HAKARET OLARAK ALMAKTAYIM"

Avukat Polat'ın kendisinin muhakeme yeteneğine ilişkin sözlerine yönelik konuşan sanık Görgünoğlu, "Müşteki vekilinin muhakeme yeteneğime yönelik sözlerini hakaret olarak almaktayım. Ayrıca benim okulu bitirdikten sonraki tercihlerim, memurluktan ayrılmam kişisel bir tercihtir. Bu hususlarda fikir beyan edilmemesi gerekir" dedi.

Mahkeme, sanık Tuna Görgünoğlu'nun savunmasını tamamlamış olması ve tutuklulukta kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti. Duruşma, dosyanın karar verilmek üzere incelemeye alınması için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, şüpheli Tuna Görgünoğlu'nun müşteki Ekrem İmamoğlu'na gönderdiği e-posta içeriklerine yer verildi. Şüpheli Görgünoğlu'nun ifadesinde İmamoğlu'nun dikkatini çekmek için mail gönderdiğinin belirtildiği iddianamede, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen zincirleme hakaret' ve 'imzasız mektupla veya özel işaretlerle zincirleme tehdit' suçlarından 4 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapsi talep edildi.

(İrem Demir/İHA)