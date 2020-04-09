İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi
6 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu e-posta üzerinden tehdit ettiği iddia edilen şahıs sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu e-posta üzerinden tehdit ettiği iddia edilen şahıs sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mart Cuma günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elektronik posta adresine gönderilen ve tehdit içerdiği belirtilen mesajla ilgili çalışma başlatmıştı. Siber polisince yapılan çalışmalarda, iddia edilen şüphelinin başkent Ankara'da yaşayan T.G. olduğu belirlenerek gözaltına alınmıştı. Ankara'dan İstanbul'a getirilen şüpheli T.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 06:20 Kaynak: İHA
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