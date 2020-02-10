İBB Başkanı İmamoğlu'nun AK Parti'li Meclis üyesine küfrettiği iddiası - Son Dakika
Son Dakika Dünya İBB Başkanı İmamoğlu'nun AK Parti'li Meclis üyesine küfrettiği iddiası - Son Dakika Dünya

İBB Başkanı İmamoğlu'nun AK Parti'li Meclis üyesine küfrettiği iddiası

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun konuşması sırasında AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'nun laf atması üzerine İmamoğlu'nun küfür ettiği iddia edildi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun AK Parti'li Meclis üyesine küfrettiği iddiası, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oturum sırasında kendisine laf atan AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya küfür ettiği öne sürüldü.


İBB Şubat ayı meclis oturumları Saraçhane'deki başkanlık binasında yapıldı. İmamoğlu'nun başkanlık yaptığı meclis toplantısında, zaman zaman gerginlik yaşandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, AK Parti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:59 
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