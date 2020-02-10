İBB Başkanı İmamoğlu'nun AK Parti'li Meclis üyesine küfrettiği iddia edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu'nun AK Parti'li Meclis üyesine küfrettiği iddia edildi - Son Dakika

İBB Başkanı İmamoğlu'nun AK Parti'li Meclis üyesine küfrettiği iddia edildi

11 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oturum sırasında kendisine laf atan AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya küfür ettiği öne sürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oturum sırasında kendisine laf atan AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya küfür ettiği öne sürüldü.

İBB Şubat ayı meclis oturumları Saraçhane'deki başkanlık binasında başladı.

İmamoğlu'nun başkanlık yaptığı meclis toplantısında, zaman zaman gerginlik yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun konuşması sırasında AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'nun laf atması üzerine İmamoğlu'nun küfür ettiği iddia edildi.

"Meclis üyelerine küfrederek, hakaret ederek meclisi yönetemezsiniz"

Göksu'nun konuşmasının ardından söz alan AK Parti İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, İBB Başkanı İmamoğlu'nun bir meclis üyesine yönelik "gereksiz" ifadesini kullandığını, sonrasında ise daha ağır bir söz kullandığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bir meclis üyemiz laf attı ve burada benim telaffuz edemeyeceğim bir küfrü ettiniz. Bundan dolayı meclis üyelerimizden özür dilemenizi bekliyoruz. Meclis'i yöneten ve 16 milyonu temsil eden bir belediye başkanına yakışmayan üslup ve dildir. Sayın Başkan, bu şekilde Meclis'i yönetemezsiniz. Meclis üyelerine küfrederek, hakaret ederek meclisi yönetemezsiniz. Özür dilemenizi, ağzınızdan kaçtığını, istem dışı olduğunu düşünmek istiyor ve özür bekliyoruz."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Gökkuş'un sözleri üzerine yaptığı açıklamada, Meclis'te şahsına yönelik laf atmalar yaşandığını dile getirerek, "Benim de ifadem arkadaşımıza yönelik cevap olmuştur. Buradan muhatap alıp cevap vermemem gereken bir husustur. Şahsımı muhatap alan ifadeler de yanlıştır, benim de arkadaşımı muhatap almam da yanlıştır." şeklinde konuştu.

"Aksi takdirde biz Meclis'i terk ediyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da yaşanan tartışma üzerine söz alarak İmamoğlu'ndan özür beklediklerini dile getirdi.

Göksu'ya cevap veren İmamoğlu, "Size ifade eden arkadaşımız kendi ifadesiyle söylemiş olabilir. Şahsen arkadaşımla yüz yüze konuşacağım. Grupla alakası yoktur. Şahsıyla alakası vardır." dedi.

İmamoğlu'nun sözlerini ikna edici bulmadıklarını ifade eden Göksu, "Sayın Başkan, Meclis Başkanı sıfatıyla bu sözler size yakışmaz. Özür dileyene kadar biz Meclis'i terk ediyoruz. Sizden beklentimiz yanlış anlaşıldığınızı ifade edip özür beyan edin. Aksi takdirde biz Meclis'i terk ediyoruz." ifadesini kullandı.

Eski Meclis 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ ise meclis üyelerinin dışarı çıkmamasını isteyerek, "Lütfen siz meclis üyesi arkadaşımız arasındaki anlaşmazlık için en azından üzüntünüzü belirtin. Yoksa iş başka bir boyuta geliyor, şık olmuyor." diye konuştu.

Bu sözler üzerine İmamoğlu ise "Tabii ki üzüntümü dile getiriyorum. Kendisiyle baş başa konuşmak istediğimi yeniden dile getiriyorum." demesi üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, "Sayın Başkanın üzüntüsünü dile getirmesini özür olarak kabul ediyoruz ve toplantıya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun AK Parti'li Meclis üyesine küfrettiği iddia edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, AK Parti, Göksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:50 Kaynak: AA
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