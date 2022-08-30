Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a canlı yayında "İmamoğlu'na kırgın mısınız?" sorusu yöneltildi! - Son Dakika
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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a canlı yayında "İmamoğlu'na kırgın mısınız?" sorusu yöneltildi!

30.08.2022 22:58
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a canlı yayında "İmamoğlu'na kırgın mısınız?" sorusu yöneltildi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinden sonra İBB alanlarını TEKNOFEST'e kapattığı öne sürülmüştü. TEKNOFEST'in düzenleyicileri arasında bulunan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a katıldığı canlı yayında "İmamoğlu'na kırgın mısınız?" sorusu yöneltildi. Bayraktar, bu soruyu "Kişiselleştirme yapmak doğru değil ama siyasi hesaplar yapıldı" diyerek cevapladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılında göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk işlerden birinin TEKNOFEST alanlarını iptal etmek olduğu öne sürülmüştü. Türkiye'de büyük bir ilgi ile gerçekleştirilen TEKNOFEST'in düzenleyicileri arasında yer alan Selçuk Bayraktar ise bu iddialarla ilgili Habertürk canlı yayınında konuştu.

"ŞAHISLARLA DEĞİL, YAKLAŞIMLARLA İLGİLİ SORUN VAR"

Kübra Par'ın "Ekrem İmamoğlu'na kırgın mısınız?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Bayraktar, "Benim daha çok şahıslarla değil, yaklaşımlarla veya o düşünceleri besleyen paradigma ile derdim var. İBB'de 1 seneye kadar TEKNOFEST de düzenledik, deney atölyelerimizi de yürüttük" dedi.

"SİYASİ HESAPLARLA YAKLAŞILDI, İFTİRALAR ATILDI"

Konuşmasında İBB tarafından T3 Vakfı'na para aktarıldığı yönündeki iddialara değinen Bayraktar, şöyle devam etti: "Bazı siyasi hesaplarla yaklaşanlar oldu, biz bu işi yürütürken iftiralara sessiz kalındı. Ben konuyu kişiselleştirmeyi sevmem. Dolayısıyla asıl mücadele etmemiz gereken şeyi ta kökünden itibaren anlattım. Milyonlarca bileşenden oluşan bir sistem. Siz o takozu yerinden kaldırmayı beceremezseniz, bırakın AKINCI'yı diğer projeleri yapmamız mümkün olamaz."

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