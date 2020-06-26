İBB Başkanı İmamoğlu'nun Vali Yavuz'a hakaret davasının ikinci duruşması gerçekleşti - Son Dakika

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Vali Yavuz'a hakaret davasının ikinci duruşması gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret edildiği iddiasıyla, Ordu Valiliğince açılan davanın ikinci duruşması yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret edildiği iddiasıyla, Ordu Valiliğince açılan davanın ikinci duruşması yapıldı.

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23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde Karadeniz Bölgesi'nde mitingler düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran tarihinde İstanbul'a dönüş için gittiği Ordu- Giresun Havalimanı'nda yaşanan 'VIP' tartışması sırasında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği öne sürülmüş, Ordu Valiliğince ise İmamoğlu hakkında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açmıştı.

Davanın ilk duruşması, 7 Şubat 2020 tarihinde Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülürken, duruşma salonunda hakim tarafından izletilen görüntü kaydı nedeniyle İmamoğlu'nun avukatları 'reddi hakim' talebinde bulunmuş, mahkeme ileri bir tarihe ertelenmişti.

26 Haziran tarihinde (bugün) Ordu 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde ikincisi görülen davada, hakimin reddine ilişkin prosedür tamamlanmadığından, sanık müdafinin hakimin reddi talebinin reddine ilişkin karara itiraz edilmiş olması nedeniyle mahkeme 11 Eylül'e ertelendi.

(Selim Kuşcu/İHA)

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu'nun Vali Yavuz'a hakaret davasının ikinci duruşması gerçekleşti - Son Dakika

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