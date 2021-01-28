İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Vali Yavuz'a hakaret davasının beşinci duruşması gerçekleşti - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın beşinci duruşması görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 Haziran tarihinde İstanbul'a dönüş için gittiği Ordu- Giresun Havalimanı'nda yaşanan 'VIP' tartışması sırasında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği öne sürülmüş, Ordu Valiliği'nce İmamoğlu hakkında dava açılmıştı.

Davanın ilk duruşması, 7 Şubat 2020 tarihinde Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. 1 Aralık 2020 tarihinde 4. Asliye Mahkemesi'nde görülen dördüncü duruşmada ise mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi talep ederek, duruşmayı 28 Ocak 2021 tarihine ertelemişti.

Bugün, Ordu 4. Asliye Mahkemesi'nde görülen davada İmamoğlu'nun avukatı Sercan Polat, olay günü kaydedilen görüntülerin taraflarına verilmesini talep etti. Bunun üzerine hakim, görüntülerin duruşma sonrasında talep üzerine kendisine verilebileceğini söyledi. Avukat Sercan Polat, il dışından geldiğini ifade ederek, hakime üslubunun yanlış olduğunu söyledi. Avukat Sercan Polat, hiçbir avukata yapılmayan tavrın kendisine yapıldığını iddia ederek, "Ben neden strese sebep oluyorum?" ifadelerine yer verdi. Bunun üzerine hakim ise stresli olmadığını ifade ederek, "İmalı konuşmayı bırakın, ben sakinim" diye cevap verdi. Kısa süreli yaşanan münakaşanın ardından avukat beyanlarda bulundu.

Tanık sıfatıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in dinlenmesi kararlaştırılarak, duruşma 2 Mart tarihine ertelendi.

(Selim Kuşcu/İHA)