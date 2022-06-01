İBB Başkanı İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasına devam edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019'da yaptığı basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, avukatların sunduğu uzman raporunun incelenmesi için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verildi.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, İmamoğlu'nu avukatları temsil etti. Duruşmada, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve bazı partililer izleyici olarak katıldı.

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat savunmasında, iddianamede "mağdur" olarak yer alan eski YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında bulunduğu 4 kişinin şikayetçi olmadıklarına dair dilekçe sunduklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun davaya konu açıklamalara ilişkin İmamoğlu'ndan şikayetçi olduğunu belirten Polat, bununla ilgili ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Celse arasında uzman görüşü raporu sunduklarını belirten Polat, soruşturmanın genişletilmesini talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, İmamoğlu'nun avukatları tarafından dava dosyasına sunulan uzman raporunun incelenmesi için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz konusu raporun incelenmesi için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun, Muharrem Erkek, Engin Altay ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da açıklama yaptı.

İmamoğlu'un açıklaması

Bu arada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dudullu - Bostancı Metro Hattı'nın Bostancı İstasyonu'nda inceleme yaptığı sırada davaya ilişkin açıklamada bulundu.

Duruşmanın eylül ayına ertelendiğini aktaran İmamoğlu, "Tanıklar dinlenecek. Sürece dair kararların verileceği noktasında bir tarif yapıldı mahkeme tarafından. Türkiye'de böyle bir davanın dahi olması, yapılması, sürdürülmesi ve iddia makamının daha önce ortaya koyduğu cezayla ilgili tarif, gerçekten utanç verici. Her şeye rağmen umudumuz, yargının aklıselim, adaletin kurallarına uygun bir biçimde, sürdürülebilir bir zemine oturması. Dileğimiz bu." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu konuyla ilgili detaylı açıklamayı saat 15.00'te Saraçhane'deki belediye hizmet binasında yapacağını anlattı.

Kaftancıoğlu ve genel başkan yardımcıları ise, duruşmanın ardından adliye önünde partilerle birlikte açıklama yaptı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, YSK Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019'daki basın açıklamasında kurul üyelerine hakaret içeren beyanda bulunduğu belirtiliyor.

İddianamede, İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da YKS tarafından iptal edildiği nazara alındığında, söylemin kamu görevlisi olan ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı kaydedilerek "Her ne kadar şüphelinin suç tarihi itibarıyla İBB Başkanı olarak görevini yapmakta olduğu görülse de soruşturma konusu eylemin şüphelinin kişisel suçu olarak değerlendirilmesinde zaruret bulunmaktadır." ifadesi yer alıyor.

Bu kanaatin yüksek yargı içtihatlarıyla da desteklendiği aktarılan iddianamede, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre Ekrem İmamoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediği ve kamu davası açılması için gereken yeterli şüphe seviyesine ulaşıldığı anlatılıyor.

İddianamede, bu kapsamda Ekrem İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.