İBB Başkanı İmamoğlu, o metro hatının hizmete gireceği tarihi açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu, o metro hatının hizmete gireceği tarihi açıkladı - Son Dakika

İBB Başkanı İmamoğlu, o metro hatının hizmete gireceği tarihi açıkladı

6 saat önce

İstanbul'un ikinci-Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının test sürüşü yapıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu, o metro hatının hizmete gireceği tarihi açıkladı, System.String[]

İstanbul'un ikinci- Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattının test sürüşü yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey arasını 34 dakikaya indirecek metronun 19 Mayıs tarihinde açılmasının planlandığı açıkladı.

İstanbul'un ikinci -Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının test sürüşü yapıldı. Araç sürüş testlerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, projeyi yapan firma temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Basın mensupları ve katılımcılar ile Mecidiyeköy - Şişli istasyonundan M7 Test Trenine binerek ve Tekstilkent depo sahasına gelen İmamoğlu, depo Sahası ve Bakım Atölyesinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey arasını 34 dakikaya indirecek metronun 19 Mayıs tarihinde açılmasının planlandığı açıkladı. Toplamda 8 ilçeden geçecek metro, 70 bin yolcu ile günlük 1 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip. Test sürüşünü için metroya binen İmamoğlu, Mecidiyeköy'den Tekstilkent durağına kadar gitti. Orada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Bugün Mecidiyeköy'den Tekstilkent Giyimkent'in olduğu yere bir test sürüşü yaptık. Hem de sürücüsüz bir test sürüşü yaptık. Aynı zamanda kumanda merkezinden yönetildiğini bildiğimiz bu süreci bitirilen kumanda merkezini de ziyaret ederek aslında sürecin nasıl tamamlandığını hep beraber gördük. Gerçek test sürüşüne burada Ağustos sonu itibariyle başlandı. Bu sürecin testi güvenliği aşamalarıdır. Dolayısıyla her noktası her aşaması çok önemlidir. Güvenli sürüş deneyimleri bittikten sonra 19 Mayıs'ta vatandaşlarımızı bu hatla buluşturma arzusundayız. Bu hattın önemi çok büyük. Saatte tek yönde 70 bin kişi taşıma kapasitesine sahip, günde 1 milyona yakın insana hizmet edecek yoğunluktadır. Buradan elde edeceğimiz hat ve nüfus akışı bizim aynı zamanda bazı noktalardaki yoğunluğumuzu da hafifleteceğini görüyoruz. Metrobüs güzergahların da ciddi anlamda hafiflemede katkı sağlayacak" dedi.

Törende, metro yapımı nedeniyle uzun süredir kapalı tutulan Yenikapı- Hacıosman Metrosu ile Metrobüs arasındaki yaya koridorunu da yeniden hizmete alındı.

(İHA)

Avrupa Yakası, Mecidiyeköy, Mahmutbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:15 Kaynak: İHA
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