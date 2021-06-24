İBB Başkanı İmamoğlu, Sazlıdere Barajı'nda "Kanal İstanbul" basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumartesi günü yapılacak temel atma töreni, Kanal İstanbul temel atma töreni değildir. Sazlıdere'yi köprü ile geçeceği çok önceden planlanmış Hasdal Kavşağı-Nakkaş Kavşağı arası yol yapım temelidir." dedi.

Sazlıdere Barajı'nda basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, yerel seçimler öncesi yürüttüğü kampanyada da projeye karşı olduğunu söyledi.

Kanal İstanbul'un yetkililer tarafından "devlet projesi" olarak tanıtıldığını ifade eden İmamoğlu, bunun aslında "seçim projesi" olduğunu savundu.

İmamoğlu, muhalefet partisi genel başkanlarının projeye yönelik eleştirilerini aktararak, bilim insanlarının da bu projenin faydalı olduğunu söylemediğini belirtti.

Bu güzergahtan geçecek yolun, 2006 yılındaki "1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı"nda işlendiğini iddia eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"29 Nisan 2010 tarihinde, dönemin Ulaştırma Bakanı tarafından İstanbul'a yapılacak 3. köprünün güzergahı bir basın toplantısıyla açıklanmıştır. Kanal İstanbul ise ilk kez 27 Nisan 2011 tarihinde bir fikir olarak, seçim propagandası olarak açıklanmıştır. Yani bu güzergahtaki yol projesi, buraya yapılacak köprüye kadar Kanal İstanbul fikrinden yıllar önce planlara işlenmiş ve yapılması 3. Köprü'den dolayı onaylanmış bir hat idi. Kuşkusuz 3. Köprü'yü yapınca bir de otoyol gerekiyordu. Cumartesi günü yapılacak temel atma töreni, Kanal İstanbul temel atma töreni değildir. Sazlıdere'yi köprü ile geçeceği çok önceden planlanmış Hasdal Kavşağı-Nakkaş Kavşağı arası yol yapım temelidir."