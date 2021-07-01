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İBB Başkanı İmamoğlu, "Süperstar Şehirler: Başarı İçin Dönüşüm" toplantıya katıldı - Son Dakika

İBB Başkanı İmamoğlu, "Süperstar Şehirler: Başarı İçin Dönüşüm" toplantıya katıldı

01.07.2021 12:16
İBB Başkanı İmamoğlu,

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çevrimiçi düzenlenen, "Moskova Kentsel Forumu 2021" toplantısına katıldı.

"Süperstar Şehirler: Başarı İçin Dönüşüm" konulu toplantıya, İmamoğlu ile birlikte Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobianin, Moskova İşletme Okulu Rektörü moderatör Andrei Sharonov, Londra Ekonomi ve Siyasi Bilimler Okulu (LSE) öğretim görevlisi Richard Burdett, VTB Bankası Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Kostin ve Zaha Hadid Mimarlık Ofisi Başkanı Patrik Schumacher katılım sağladı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Moskova Belediye Başkanı Sobianin, kent genelinde gerçekleştirdikleri pandemi önlemleri ve çalışmalarıyla ilgili detaylar paylaştı.

NÜFUSU 150 BİNDEN FAZLA 4.500 ŞEHİR VAR

Moderatör Sharonov, toplantının giriş bölümünde yaptığı konuşmada, günümüz dünyasının "şehirler dünyası" olduğuna vurgu yaptı. "Şehirler geleceği şekillendirmektedir; insan uygarlığının ve kültürünün tüm başarılarını yoğun olarak barındırmakta, en aktif ve eğitimli insanlara ev sahipliği yapmaktadır" diyen Sharonov, "Bugün, nüfusu 150.000'den fazla olan 4.500 şehir vardır. Şehirler, dünya nüfusunun yüzde 60'ına ev sahipliği yapmakta ve küresel GSYİH'nın üçte ikisini oluşturmaktadır" bilgilerini paylaştı. Dünyadaki şehirler arasında "süperstar" olanların öne çıktığına dikkat çeken Sharonov, "Bu şehirler tüm dünya için çıtayı belirlemektedir. Hızlı değişim ve küresel zorluklar çağında, önde gelen süperstar şehirlerin listesi de değişmektedir" diyen Sharonov, katılımcılara 3'er soru yöneltti. Sharonov'un İmamoğlu'na yönelttiği sorular, şunlar oldu:

KATILIMCILARA 3'ER SORU YÖNELTİLDİ

-Pandemi sırasında kentsel çevrenin kitlesel dönüşüm deneyiminden bahsedebilir misiniz? Neden böyle bir dönüşüm başlattınız ve ne gibi sonuçlar elde ettiniz?

-İstanbul'un pandemiden kurtulmasına yardımcı olan diğer önlemler nelerdir? Hangi çözümleri en başarılı olarak değerlendirirsiniz?

-İstanbul'un uzun vadede gelişimi için öncelikler nelerdir ve bunlar bir süperstar şehir olarak şehrinizin büyümesini nasıl etkiliyor?

"TARİHİMİZLE GURUR DUYUYOR, GEÇMİŞTE YAŞAMIYORUZ"

İBB Başkanı İmamoğlu, 'Süperstar Şehirler: Başarı İçin Dönüşüm' toplantıya katıldı

Toplantının "Süperstar şehirler: Başarı için Dönüşüm" olan ana temasını görünce aklına ilk olarak İstanbul'un geldiğini vurgulayan İmamoğlu, "İstanbul, Türkiye'nin en önemli şehridir ve gece insanlara yol gösteren yıldızlar gibi, ülkemizin trendlerine yön vermede öncü bir role sahiptir. Bunu göz önünde bulundurarak İstanbul'un yol gösterici bir yıldız gibi parlamasına yönelik adımlar atmamız gerekmektedir" dedi. İstanbul'un tarihi, coğrafi, kültürel, ekonomik yapısı ve insan kaynağıyla sayısız avantajlara sahip olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Tarihimizle gurur duyuyoruz ama geçmişte yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı. İstanbul'un, dünyanın birçok ülkesinden daha fazla nüfusa sahip olduğunu hatırlatan İmamoğlu, seçildikleri günden bu yana "adil, yeşil ve yaratıcı" bir İstanbul'a ulaşmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini, örnekleriyle anlattı. Pandemi sürecini de bu kapsamda ele aldıklarını belirten İmamoğlu, konuşmasında, sağlık çalışlarına sağladıkları ücretsiz olanaklardan "askıda fatura" gibi dünyaya model olan toplumsal dayanışma çalışmalarına kadar birçok detaya yer verdi.

"KARDEŞ ŞEHİRLERİMİZLE KURUMSAL BAĞLAR KURDUK"

Göreve geldiklerinde durmuş 10 metro hattında çalışmaları başlattıklarını, deprem odaklı kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdiklerini aktaran İmamoğlu, "C40 Şehirleri İklim Liderliği Grubu" gibi uluslararası organizasyonlarda da daha aktif hale geldiklerinin altını çizdi. "Bana göre süperstar bir şehir, güçlü uluslararası bağları olan lider bir şehir olmalıdır" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Dünya tarihinin ilk süperstar şehirlerinden biri olan İstanbul, birçok aktif uluslararası üyeliğe sahip bir şehirdir ve her zaman ağımızı derinleştirmek için yeni fırsatlar arayışındayız. Mevcut birçok ilişkimize ek olarak, yakın zamanda 'Urban 20' ağının bir parçası olduk. Ayrıca, şehrimizi uluslararası diyalog ve iş birliğine açmak için dünyanın dört bir yanındaki kardeş şehirlerimizle kurumsal bağlar oluşturduk. Hepimiz için yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gezegene ulaşmak adına, belediyemizin sorumluluklarını yerine getirmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya istekli olduğunu belirtmek istiyorum. Bu yönde kararlı bir şehrin mutlaka bir cazibe noktası ve diğer şehirler arasında bir süper star olacağına inanıyorum."

İBB Başkanı İmamoğlu, Süperstar Şehirler: Başarı İçin Dönüşüm toplantıya katıldı

geri dönüşüm, İstanbul, Pandemi, Moskova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu, 'Süperstar Şehirler: Başarı İçin Dönüşüm' toplantıya katıldı - Son Dakika


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