İBB Başkanı İmamoğlu: "Suyu kesilmiş olan hane vatandaşlarımızın suyunun açılmasına başlandı" - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu: "Suyu kesilmiş olan hane vatandaşlarımızın suyunun açılmasına başlandı"

7 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) önlemleri kapsamında çalışmaların yapıldığını belirterek, "Geçmişten gelen, on binlerce abonmanı ilgilendiren, özellikle suyu kesilmiş olan hane vatandaşlarımızın suyunun açılmasına başlandı.

İBB Başkanı İmamoğlu:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) önlemleri kapsamında çalışmaların yapıldığını belirterek, "Geçmişten gelen, on binlerce abonmanı ilgilendiren, özellikle suyu kesilmiş olan hane vatandaşlarımızın suyunun açılmasına başlandı." dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınla, İstanbul'da alınacak önlemlerden ve vatandaşlara sağlanacak kolaylıklardan bahsetti.

Konuşmasının başında, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anan İmamoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşımız için Allah'tan rahmet diledi.

İmamoğlu, İstanbul'un bu sürecin en kritik noktalarından biri olduğuna vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu:

"Hatta en başında geliyor. Avrupa'nın en büyük kenti ve çevre coğrafyanın buluşma noktasındayız. Bu coğrafyada alacağımız her tedbir, aslında sadece İstanbul için değil, başta ülkemiz için büyük bir moral ve çalışma ortamı sağlayacak. Aynı zamanda dünyaya da örnek işler yapabilmeliyiz ve yapmalıyız. Bunun en önemli unsuru dayanışma. Ortak akıl ve bilimle beraber mücadelenin biçimini şekillendirmekteyiz. Çok kararlar alıyoruz ve bu kararlar içinde hızlı hareket etmemiz gereken hususlarda sizleri mutlaka bilgilendiriyoruz. Dün itibarıyla 39 ilçe belediyemizle irtibat kurarak, İstanbul'umuz için kritik bir konuda nasıl hareket etmemiz gerektiğiyle ilgili bir görüşme silsilesi ortaya koyduk."

" Pazarlar, kurulmadan önce mutlaka dezenfekte edilecek"

İmamoğlu, konuşmasının devamında kentte 462 semt pazarı bulunduğunu anımsatarak, gıda ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan pazarlar ve kaynağı olan hallerle çalışmalar yapıldığını söyledi.

Semt pazarlarının açılıp açılmaması konusu dahil olmak üzere çok sayıda başlığın tartışıldığını aktaran İmamoğlu, "Yetkili olan ilçe belediyesi ve bazı kurumlara dair tavsiye kararı aldık. Bu tavsiye kararı şuydu; sadece gıda ürünlerinin satılacağı pazarlar kurulması konusunda tavsiye kararı aldık. Pazarlarda çalışacak esnaf, mutlaka maske ve eldiven kullanacak, diğer koruyucu tedbirleri alacak. İBB ve ilçe belediyeleri denetim yapacak. Pazarlar, kurulmadan önce mutlaka dezenfekte edilecek. Giriş ve çıkışlarda dezenfekte işlemi uygulanacak. Vatandaşların, pazarlara kendi torbaları ve fileleriyle gitmesini öneriyoruz. Amacımız mümkün olduğu kadar temas etmeden alışveriş yapma imkanını sağlamak olacak." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, çağrı merkezinin de artırılmış kapasitesiyle çalışacağı bilgisini vererek, iletişimi en üst seviyede tutacaklarını bildirdi.

Bazı toplantılar telekonferans yöntemiyle yapılacak

"Encümen toplantıları da dahil olmak üzere, ihaleleri hariç tutarak söylüyorum, bazı toplantıların telekonferans yöntemiyle yapılmasına dönük teknolojik alt yapıyı oluşturduk. Bu sayede kesinti olmadan hizmeti devam ettireceğiz" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Sahada görev yapan itfaiye, zabıta, destek hizmetleri gibi birçok konuda çalışan arkadaşlarımızın sağlık durumları hariç, korunma tedbirlerini alarak izinlerini kaldırdık. İstanbul'a hizmet noktasında bu yol arkadaşlarımın en üstün şekliyle hizmetlerine devam edeceğini belirtmek istiyorum. Bina çalışanlarımıza hizmet konusunda da tedbirler aldık. Sıcak yemek yerine, soğuk sandviç dağıtımı olacak. Çalışanların hafif bir ateşi bile varsa tedbiren izinli sayılacak. Halk Ekmek ve Hamidiye Su gibi, halka dair hizmet veren iştiraklerimizin bütün çalışma arkadaşlarımız, sıkı bir sağlık denetiminden geçirildi."

Suyu kesik olan abonelerin suyu açılacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ ve İGDAŞ'ta daha önce alınan tedbirleri hatırlatarak, "Geçmişten gelen, on binlerce abonmanı ilgilendiren, özellikle suyu kesilmiş olan hane vatandaşlarımızın suyunun açılmasına başlandı. İnsanların bu süreçte susuz kalmasını istemiyoruz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:02 Kaynak: AA

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