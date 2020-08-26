İBB BAŞKANI İMAMOĞLU, TAKSİM MEYDANI VE GEZİ PARKI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda incelemelerde bulundu. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat 'tan bölgeyle ilgili bilgiler aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraberindekilerle birlikte Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda incelemelerde bulundu. İnceleme sonrasında açıklama basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu,

"Taksim'deki tasarım yarışması ne zaman sonuçlanacak, Taksim'in yüzü ne zaman değişecek" sorusuna, "Yarışmada son 20'nin görüşmeleri sürüyor. Tabi burada şu gün sonucu açıklıyoruz değil. Bazen uzayabiliyor çünkü yorumlar. Şu anda 150 civarında proje katılmıştı; neredeyse yarısı uluslararası. Şimdi son 20 proje analiz ediliyor. Taksim'in bütününe hizmet eden beton ağırlıklı görüntüyü ortadan kaldıran, insanı içine çeken ve ısıtan... İnsanla zaten meydanların bir anlamı var. Bu şekilde saksılarda ağaç şekli ile bunların olgunlaşması olası değil. Onun bir ömrü var. Hele hele saksıda orman tipi ağaç koyarsanız, hiç ömrü olmaz. Tüm bunların yorumlandığı, estetik olarak İstanbul'un tarihi kurgusunu, Taksim'in bütün hassasiyetlerini kollayan ve koruyan bir anlayışla inşallah çok güzel sonuçları en yakın zamanda sizlerle paylaşacağız. Zaten toplumun da oyuna sunacağız ilk 3 projeyi. Katılımcılığı en üst seviyede tutan güzel bir Taksim Meydanı projesi bekliyoruz" dedi.

"KİLİSE ÖNÜNDEKİ İŞGALLERE BAKIYORUZ""İnşaatı bitmek üzere olan caminin karşısında kilise var. Arada da bazı yapılar var. O yapıların kaldırılması söz konusu mu?" sorusunu, İmamoğlu, "Bunların hepsini sorgulayacağız. Burada ciddi bir temizliğe değişime ihtiyaç var. Çokça aykırı yapılar var. Yani burada yapılan caminin etrafı gayet derli, toplu. Orada yine bizim mülkiyetimizde olan bir sarnıç var ve o alanda, biz, yine bir takım sanatsal faaliyetleri öngörüyoruz tarihi dokusuna uygun şekilde. Karşısındaki kilise, şu anda neredeyse görünmez durumda. Oradaki işgallere bakıyoruz. Çünkü hem uygun olan yapılaşmalar var hem uygun olmayan yapılaşmalar var. Baktığınızda, oranın temizlenmiş ve tam da İstanbul'a yakışan, inançlar arası yakınlığın, münasebetin, bütün evrensel değerlere uygun bir ilişkinin hissettirildiği bir sürece dönüşmesini arzu ediyoruz. Orası da ilgi alanımız içinde. İnşallah, hemen yarışma sonrası o tür noktalara da burada değineceğiz" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, Taksim Metrosu girişinde "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" kampanyası kapsamında stant kuran CHP İstanbul İl Başkanlığı üyelerinin yanına uğrayarak kampanyalarına destek verdi.

- İstanbul