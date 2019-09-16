İbb başkanı imamoğlu tarihi yarımadayı gezdi

İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür A.Ş. tarafından işletilen Yerebatan Sarnıcı Restorasyon ve Çevre Düzenleme İnşaatı, Kitapçılar Çarşısı Kentsel Tasarım Uygulama Projesi, Tekfur Saray'ı Müzesi ve Anemas Zindanları'nda incelemelerde bulundu. İmamoğlu'na İBB Genel Sekteteri Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcıları Şengül Altan Arslan, Murat Yazıcı, Murat Kalkanlı, Mehmet Çakılcıoğlu, Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat ve Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın eşlik etti.

"SİZDEN TAKVİM İSTİYORUZ"

İmamoğlu ilk olarak Yerebatan Sarnıcı çevresinde sürdürülen arkeolojik kazı alanını inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan İmamoğlu, daha sonra Yerebatan Sarnıcı'na indi. Tarihi yapı içinde devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyen İmamoğlu, şantiye yönetim odasında restorasyonla ilgili brifing aldı. Bilgileri dinleyen İmamoğlu, restorasyon yetkilileri ve kurmaylarına, "Sizden takvim istiyoruz. Bir hafta 10 gün içerisinde biz, sizden bunu almak istiyoruz. Çok hızla insanlıkla buluşmalı burası. Çalışmalar sonunda ziyaretçi sayısı iki katına da çıkar. Biz de bir tarih belirleyip, hızlıca kapalı alanı açmak için kazmayı vurduk demeliyiz insanlara. Bunu belirlemeliyiz. Kapalı alanla ilgili hangi işlem gerekiyorsa, orada da biz bu sürece başladık diye dünyaya bunu duyurmalıyız" dedi.

TEKFUR SARAYI MÜZESİ'Nİ GEZDİ

İmamoğlu daha sonra Cağaloğlu'ndaki "Kitapçılar Çarşısı Kentsel Tasarım Uygulama Projesi" alanına geçti. Buradaki incelemenin ardından Edirnekapı'daki Tekfur Sarayı Müzesi'ni gezen İmamoğlu, Tekfur Sarayı'nın başarılı bir restorasyonla hizmete açıldığını belirtti. Çevresel düzenlemelere ağırlık vereceklerini kaydeden İmamoğlu, "2 bin yıllık tarihten bahsediyoruz. Üstüne bastığımız taşlar, böyle bir geçmişe sahip. Temel hedefimiz, tümüyle İstanbul'un tarihi yarımadasını gerçekten hissedilebilmesi, dolaşılabilmesi, gezilebilmesi. Bunu yaptığımız takdirde, kazanan en başta Türkiye ve İstanbul olacak" diye konuştu.

"MUAZZAM BİR ŞEY"

İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: Yerebatan Sarnıcı, gerçekten muazzam bir şey. Dünyada çok özel noktalardan birisi. Çok da ilgi gördüğünü biliyoruz. Ama burada da bir kısım gecikmeler söz konusu. 2016 yılında başlamış olan sürecin, ne aşamada olduğunu gördük. Yerebatan Sarnıcı, en az Ayasofya kadar turist ve gezeni karşılayabilecek, ağırlayabilecek bir yer. Ama şu anda onun 3'te 1'inden biraz fazlası gezilebilir durumda. 3'te 2'si uzun zamandır bir restorasyon altında. Şimdi o bölümle ilgili Anıtlar Kurulu ile yürüyen süreçleri analiz ettik ve büyük bir sorun gözükmediği ortada. Finansal tarafına da öncelik tanıyacağız ve inşallah verilen süreye göre, bir yıl dendi; ama daha erken bir tarihte, Yerebatan Sarnıcı'nın hemen hemen tamamının hizmete açılacağını öngörüyoruz arkadaşlarla.

Yerebatan Sarnıcı ve çevre düzenlemesi için kurmaylarından bütüncül bir rapor istediğini kaydeden İmamoğlu "Amacımız, sadece bir yapı ile ilgili değil, yakın çevresinin turizme kazandırılması ve oraya milyonlarca insanın ilgisini çekmek. Uluslararası turizm açısından da önemli. Zira buradan elde edilen kaynakla, aslında tümüyle sadece tarihi varlıklarımıza sahip çıkan bir metodolojiyi geliştirmek arzusundayız. Bu bütüncül bir yaklaşım. Bence tümüyle tarihi yarımadayı kurtaracak ve bütün dünyanın, bence insanlık mirasının, dünya mirasının yine tüm dünyaya gösterilmesi ve bu görsel şovun ülkemizce, şehrimizce yapılmasını sağlamış oluyoruz. Bu aynı zamanda milyonlarca turist demek. Aynı zamanda milyarlarca dolarlık turizm kazancı demek, otel demek, iş istihdamı demek. Bir tarafta manevi bir kazancın, büyük bir maddi kazanca dönüşmesini bu şehre tattırmak istiyoruz. Yaptığımız gezinin minik özeti bu. Bu daha başlangıç. Çok yerler gezeceğiz" diye konuştu. İmamoğlu daha sonra Tekfur Sarayı'nın yakınındaki Anemas Zindanları'nda da incelemelerde bulundu.

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