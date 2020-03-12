İBB Başkanı İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehir Tiyatroları'nın sahneleyeceği oyunların, İSMEK'teki eğitimlerin ve müze ziyaretlerinin Mart sonuna kadar iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyayı etkisi altına alan "korona virüs salgını" ile ilgili İETT'nin aldığı hijyen tedbirlerini, yerinde inceledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarının hızla sürdüğünü belirterek, "Başta camiler, cemevleri, kilise, sinagog gibi ibadethaneler olmak üzere, ihtiyaç duyulan kamu alanlarımıza, tiyatro, sahneler, insanları toplu bulundukları çalışma alanları, binalarımız toplamda 800 bin metrekarelik kapalı alanının dezenfekte çalışmasını yürütüyor arkadaşlarımız. Farklı kurum ve kuruluşların da talepleri oluyor. Onlara da katkı sunmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen tüm yapıya destek olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Birçok etkinliği iptal ettiklerini açıklayan İmamoğlu, "Şehir Tiyatrolarımıza dair bir karar verdik. Mart sonuna kadar, Cemal Reşit Rey gibi toplu alanlarda, bu tür gösterilerin olduğu yerlerdeki etkinlikleri iptal etme kararı aldık. İSMEK'ler de insanların toplu olarak geldikleri ve eğitim aldıkları yerler. Oradaki eğitimin de yine tedbir alarak, ay sonuna kadar iptaliyle ilgili vatandaşlarımıza bilgi aktaracağız. İstanbul'da İBB ile işlettiğimiz müzelerimiz var. Bu müzeler, özellikle yurt dışından nereden geldiğini bilmediğimiz insanların yoğun kullandığı alanlar. Bu müzelerimizin de gezilmesiyle ilgili süreci yine ay sonuna kadar kapatacağız" bilgilerini paylaştı.

(İHA)