İmamoğlu, Tokyo 2020'ye katılan sporcularıyla bir araya geldi

İmamoğlu: Tüm branşlarda çıtayı yukarı taşımalıyız

Keleş: Tüm arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz

İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/ İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu milli sporcularla Emirgan'daki Beyaz Köşk'te bir araya geldi.

İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş, "Türkiye, Tokyo 2020'de toplamda 108 sporcuyla temsil edilirken, bunun 14'ü kulübümüzün sporcusuydu. Hepsi çok iyi dereceler elde etmek için gitmişti ama bazıları heyecan ve olimpiyatların stresiyle bunu başaramadı. Ancak hepsiyle gurur duyuyoruz. Şu anda paralimpik sporcularımız Tokyo'da müsabakalara devam ediyor. Madalya alan sporcularımız var. Tüm arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Hepsi ülke sporunu başarıyla temsil eden gençler" dedi.