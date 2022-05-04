İBB Başkanı İmamoğlu, Trabzon'da basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu, Trabzon'da basın toplantısı düzenledi

04.05.2022 13:24

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi elbette benim gündemimde yok. Ama benim gündemimde önümüzdeki seçimde değişim var." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi elbette benim gündemimde yok. Ama benim gündemimde önümüzdeki seçimde değişim var." dedi.

Trabzon'daki bir otelde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Rize, Artvin ve Trabzon'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdiğini anımsattı.

İmamoğlu, kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki görüşünün sorulması üzerine, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi elbette benim gündemimde yok. Ama benim gündemimde önümüzdeki seçimde değişim var. Hem de tarif edemeyeceğim seviyede var." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisinde genel başkanla yarışın olamayacağına işaret eden İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Genel başkanımla elbette çok paylaşımda bulunan bir kişiyim. Ama bizim böyle bir ilişkimiz asla olmaz, olamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisinin demokrat prensiplerine uygun değil. Ama biz de vatansever, görevini yapma konusunda hassasiyet gösteren Türkiye'nin bu hassas döneminde de ne konuşulacağını bilen yöneticiler olarak en üst seviyede titizlikle hareket ettiğimizin altını çizeyim."

İmamoğlu, bir gazetecinin "Karadeniz turunu kendi cebinizden mi, yoksa parti mi karşılıyor?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Benim yıllardır seyahat konusunda düşkünlüğüm vardır. Burada birçok insan beni tanır. Trabzonspor yöneticisiyken yılda 60-70 defa Trabzon'a gelmişliğim ve gezmişliğim vardır. İstanbul halkı belediye başkanının yapacağı bu tür organizasyonlarda kendi şahsına dönük kısmını kendisi harcar, ben öyle yapıyorum. Bir bölümünde de tabii ki kurumun harcadığı birtakım lojistik katkı sunan şeyler vardır."

İBB Başkanı İmamoğlu, Trabzon'da basın toplantısı düzenledi
İBB Başkanı İmamoğlu, Trabzon'da basın toplantısı düzenledi
İBB Başkanı İmamoğlu, Trabzon'da basın toplantısı düzenledi
İBB Başkanı İmamoğlu, Trabzon'da basın toplantısı düzenledi

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu, Trabzon'da basın toplantısı düzenledi - Son Dakika


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