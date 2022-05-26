İBB Başkanı İmamoğlu, Van'da bir caminin temel atma törenine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İBB Başkanı İmamoğlu, Van'da bir caminin temel atma törenine katıldı

26.05.2022 15:02

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van'ın Muradiye ilçesinde bir caminin temel atma törenine katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van'ın Muradiye ilçesinde bir caminin temel atma törenine katıldı.

Partisinin Van'da gerçekleştireceği toplantıya katılmak üzere kentte gelen İmamoğlu, Muradiye ilçesindeki Hacı Menduh Erdoğan Camisi'nin temeline ilk harcı döktü.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, adı camiye verilen Hacı Menduh Erdoğan'ı rahmetle andığını söyledi.

Türkiye'nin farklı yerlerinden 250'ye yakın belediye başkanının Van'a geldiğini belirten İmamoğlu, "Bu toplantıları Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu özellikle belediyemizin olmadığı yerlerde yapıyor ki temel amacı gittiğimiz yerlerde vatandaşlarımızla buluşmak, onların dertlerini sıkıntılarını anlamak ve onlara da destek olmak, yardımcı olmak ve memleketimizin sıkıntılarını aşma yönündeki plan ve programlarımızı aktarmak." dedi.

İstanbul'un, 81 vilayetin insanıyla harman olduğunu dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul, Türküyle, Kürdüyle bütün etnik kökeniyle hatta farklı inançta insanların bir arada yaşadığı dünyanın en güzel, en kadim kentidir. Bu kentte her şey çok güzel olursa inanıyorum ki Van'da da Muradiye'de de her şey çok güzel olur. Onun için ben İstanbul'da görevimi yaparken içimden geçeni söyleyeyim; Van'daki Muradiye'deki bir vatandaşımın, çocuğun 'ya bu adama, bu delikanlıya helal olsun, işini güzel yapıyor' duasını almak isterim. Bunu Hakkari, Mersin, Konya'dan da. Çünkü biliyorum ki eşi dostu akrabası var. Bu manada dualarınızı eksik etmeyin. Bize güzel enerjinizi yollayın, sizlere mahcup olmayalım ki gelecek günler de yıllar da memleketimize dair umutlarda büyüsün."

İmamoğlu ve beraberindekiler, törenin ardından esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra Muradiye Şelalesi'ni gezdi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Van'da bir caminin temel atma törenine katıldı
İBB Başkanı İmamoğlu, Van'da bir caminin temel atma törenine katıldı
İBB Başkanı İmamoğlu, Van'da bir caminin temel atma törenine katıldı
İBB Başkanı İmamoğlu, Van'da bir caminin temel atma törenine katıldı
İBB Başkanı İmamoğlu, Van'da bir caminin temel atma törenine katıldı
İBB Başkanı İmamoğlu, Van'da bir caminin temel atma törenine katıldı
İBB Başkanı İmamoğlu, Van'da bir caminin temel atma törenine katıldı
İBB Başkanı İmamoğlu, Van'da bir caminin temel atma törenine katıldı
İBB Başkanı İmamoğlu, Van'da bir caminin temel atma törenine katıldı

YORUMLAR (1)
500
İMAMOĞLU, VAN'DA CAMİ TEMELİ ATIP, ŞELALEYİ GEZDİ İMAMOĞLU, VAN'DA CAMİ TEMELİ ATIP, ŞELALEYİ GEZDİ İBB Başkanı İmamoğlu, AYİDER'in inşaat sektörü zirvesine katıldı İBB Başkanı İmamoğlu, AYİDER'in inşaat sektörü zirvesine katıldı
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu, Van'da bir caminin temel atma törenine katıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:59 "Üzerimde bomba var" diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı
17:50 Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore yolcusu! Askerliğini yapıp geri dönecek
17:35 Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü binasının önünde bağıran canlı bomba vurularak etkisiz hale getirildi
17:19 Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı!
17:19 Peru 7.2 şiddetindeki depremle sarsıldı! Deprem Bolivya, Şili ve Brezilya'da da hissedildi
17:16 Bebeğinin mamasına karınca ilacı döküp zehirlemeye teşebbüs eden babanın intihar girişimine dayıdan tepki: Keşke o ip kopmasaydı!
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 18:04:07. #1.12#
SON DAKİKA: İBB Başkanı İmamoğlu, Van'da bir caminin temel atma törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement