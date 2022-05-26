İBB Başkanı İmamoğlu Van'da tarihi Akdamar Kilisesi'ni gezdi - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu Van'da tarihi Akdamar Kilisesi'ni gezdi

26.05.2022 20:37
İBB Başkanı İmamoğlu Van'da tarihi Akdamar Kilisesi'ni gezdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi kiliseyi gezdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi kiliseyi gezdi.

Partisinin Van'da gerçekleştireceği CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere kente gelen İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Gevaş ilçesinden tekneyle Akdamar Adası'na geçti.

İmamoğlu ve beraberindekiler buradaki tarihi kiliseyi gezdikten sonra adadan ayrıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu Van'da tarihi Akdamar Kilisesi'ni gezdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB Başkanı İmamoğlu Van'da tarihi Akdamar Kilisesi'ni gezdi - Son Dakika
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