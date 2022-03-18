İBB Başkanı İmamoğlu vatandaşlardan özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını istedi - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu vatandaşlardan özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını istedi

18.03.2022 16:24
İBB Başkanı İmamoğlu vatandaşlardan özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan kar yağışına ilişkin vatandaşlara özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan kar yağışına ilişkin vatandaşlara özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu.

İmamoğlu, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "17.20'de başlayıp gece boyu yoğun bir kar yağışı yaşayacağız. Vatandaşlarımızı saat 17.00 itibarıyla özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları noktasında uyarıyorum. Tüm ulaşım hatlarında ek seferler koyduk. Lütfen özel aracınızı değil toplu taşımayı kullanınız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu vatandaşlardan özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını istedi - Son Dakika


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