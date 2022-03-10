İBB Başkanı İmamoğlu vatandaşlardan toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını istedi - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin kuzeyindeki ilçelerinde bazı noktalarda kar kalınlığının 20 santimetreye, merkezde ise 5 santimetreye ulaştığını belirterek, vatandaşları toplu taşıma araçlarını kullanmaya çağırdı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, kar yağışının Meteoroloji'nin tahminleri doğrultusunda saat 05.00 sıralarında başladığını ifade etti.

Şu anda kentin kuzeyindeki ilçelerin bazı noktalarında kar kalınlığının 20 santimetreye, merkezde ise 5 santimetreye ulaştığını kaydeden İmamoğlu, İBB'nin ilgili tüm birimlerinin alarm durumunda çalıştığını vurguladı.

Vatandaşlardan özel araç yerine toplu taşımayı tercih etmelerini isteyen İmamoğlu, çağrılara uyan İstanbullulara teşekkür etti.

İBB tarafından sahada yapılan çalışmalara da değinen İmamoğlu, "Metro hatlarımız gece 02.00'ye kadar, Şehir Hatlarımızın, vapurlarımızın gece 24.00'e kadar hizmetleri sürecek. Bu noktada vatandaşlarımızın trafiğe çıkmama duyarlılığının, en üst seviyede devam etmesini diliyorum." dedi.