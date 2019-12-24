İBB Başkanı İmamoğlu ve babasının 'nitelikli dolandırıcılık' davasının yeniden görülmesine devam... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İBB Başkanı İmamoğlu ve babasının 'nitelikli dolandırıcılık' davasının yeniden görülmesine devam... - Son Dakika

İBB Başkanı İmamoğlu ve babasının 'nitelikli dolandırıcılık' davasının yeniden görülmesine devam...

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu'nun, inşaat şirketlerinin Beylikdüzü'nde yaptığı projede kamusal alanı kendi arazilerinde gösterdiği ve müşterilerine sattığı iddiasıyla 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan yeniden yargılanmalarına devam edildi.

İBB Başkanı İmamoğlu ve babasının 'nitelikli dolandırıcılık' davasının yeniden görülmesine devam..., System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu'nun, inşaat şirketlerinin Beylikdüzü'nde yaptığı projede kamusal alanı kendi arazilerinde gösterdiği ve müşterilerine sattığı iddiasıyla 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan yeniden yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya katılan 3 müşteki bu celsede, şikayetlerinden vazgeçtiklerini söyledi.


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu'nun 2011'de Beylikdüzü'nde yaptıkları bir projede 2 bin 943 metrekarelik kamusal alanı kendi arazileri içinde gösterdiği ve müşterilerine sattığı iddiası ile yargılandıkları davadan 2014 yılında beraat etmiş, Yargıtay tarafından bozulan dosya, Bakırköy Adliyesi'ne gönderilmişti.


Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davaya 3 müşteki ile sanık avukatları katıldı. Duruşmaya katılan 3 müşteki daha önce dilekçelerini sunduklarını söyleyerek şikayetten vazgeçtiklerini yeniden aktardılar. Sanık avukatı Ali Asker Kazak ise "Beraat kararı kesinleşmiştir. Kesinleşen dava üzerinden duruşma yürütülmektedir. Şikayetçiler şikayetlerinden vazgeçmişlerdir" dedi.


Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı sanık avukatlarının beyanlarını incelemek ve değerlendirme yapmak için dosyanın tarafına tevdi edilmesini talep etti. Mahkeme ara kararında dosyanın Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.


İddianameden


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 2011 yılında meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede İmamoğlu İnşaat Şirketi yetkilileri Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun, Beylikdüzü'nde Bey Konakları isimli sitenin inşaatında usulsüzlük yaptıkları aktarılmıştı. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Barosu tarafından düzenlenen tutanakta, 2 bin 943 metre karelik alanın işgal edildiği belirtilmişti. 2 bin 943 metre karelik alanın sitede, çocuk oyun bahçesi, güvenlik ve basketbol sahasını kapsadığı fakat söz konusu alanın kamusal alana ait olduğu da açıklanmıştı.


İddianamede davanın şikayetçilerine hileli davranışlarla kamusal alanın satıldığı belirtilerek Ekrem ve Hasan İmamoğlu hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 7'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar 2014 yılında savunma yapmıştı.


Hasan İmamoğlu savunmasında dolandırıcılık suçlamasını kabul etmeyerek "Gayrimenkuller ve villalar projelerine uygun olarak yapılmıştır. Bu dava siyasi amaçlı açılmış bir davadır. Bana sorduğunuz üzere gayrimenkul alan, taşınmaz alan kişiler tapuya giderek oradaki kayıtlara her zaman bakabilir. Suçlamaları kabul etmiyorum" demişti.


Savunma yaptığı tarihte Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ise "İddianamede yazılı suç tarihinde şirketin ortağıyım ve halen de ortağıyım. Her şey mevzuata uygun, projelere uygun yapılmıştır. İskanı alınmıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Daha sonraki siyasi süreç nedeniyle aleyhime bu davalar açılmıştır" demişti.


Karara bağlanan davada Ekrem ve Hasan İmamoğlu'nun beraat etmesine hükmedilmişti. Şikayetçilerin itirazı üzerine dosya Yargıtay tarafından incelenmiş ve eksik inceleme ile karar verildiği gerekçesiyle 8 Mart 2018'de bozma kararı verilmişti. Dosya Bakırköy Adliyesi'ne gönderilerek davanın yeniden görülmesine başlanmıştı. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
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