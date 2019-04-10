İbb Başkanı Mevlüt Uysal: "(Büyükçekmece'de Sahte Seçmen İddiası) Mesele Artık Savcılığa İntikal...

İBB Başkanı Mevlüt Uysal: "(Büyükçekmece'de sahte seçmen iddiası) Mesele artık savcılığa intikal etmiştir.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal: "(Büyükçekmece'de sahte seçmen iddiası) Mesele artık savcılığa intikal etmiştir. 5 belediye başkan yardımcısı ve Hasan Akgün'ün ifadeye çağrıldığını biliyoruz. Savcılık soruşturma dosyasında bunların takibi yapılacak ve nihayetinde bu bir şekilde açığa çıkacaktır."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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