Son Dakika Haberleri: İbb Başkanı Mevlüt Uysal: "(Büyükçekmece'de Sahte Seçmen İddiası) Mesele Artık Savcılığa İntikal...

İbb Başkanı Mevlüt Uysal: "(Büyükçekmece'de Sahte Seçmen İddiası) Mesele Artık Savcılığa İntikal...

4 dakika önce

İBB Başkanı Mevlüt Uysal: "(Büyükçekmece'de sahte seçmen iddiası) Mesele artık savcılığa intikal etmiştir.

İbb Başkanı Mevlüt Uysal:
İBB Başkanı Mevlüt Uysal: "(Büyükçekmece'de sahte seçmen iddiası) Mesele artık savcılığa intikal etmiştir. 5 belediye başkan yardımcısı ve Hasan Akgün'ün ifadeye çağrıldığını biliyoruz. Savcılık soruşturma dosyasında bunların takibi yapılacak ve nihayetinde bu bir şekilde açığa çıkacaktır."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:52 Kaynak: AA
Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece, Güncel
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