İbb Başkanı Mevlüt Uysal'dan Albatros Yeşil Alanları Hakkında Açıklama

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Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı'ndan İstifa Edecek

HDP'den İstanbul ve Ankara İçin İddialı Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz