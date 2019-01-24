İbb Başkanı Mevlüt Uysal'dan Albatros Yeşil Alanları Hakkında Açıklama
19 dakika önce
İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan Albatros yeşil alanları hakkında açıklama "Bu alanı yeniden yeşil alan olarak düzenleyeceğiz"İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Albatros yeşil alanlarının satışına tepki gösteren...
İBB
Başkanı Mevlüt Uysal
'dan Albatros yeşil alanları hakkında açıklama
"Bu alanı yeniden yeşil alan olarak düzenleyeceğiz"
İSTANBUL - İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece
Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Albatros yeşil alanlarının satışına tepki gösteren Büyükçekmece halkının tepkisinde haklı olduğunu belirterek, "Bu alanı yeniden yeşil alan olarak düzenleyeceğiz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Uysal, bugün de 4 seçim irtibat bürosunun daha açılışını yaptı. Fatih
, Atatürk
, Cumhuriyet ve Pınartepe Mahallelerinin seçim irtibat bürolarında Büyükçekmeceli vatandaşlar tarafından Türk bayrakları ve meşaleler ile karşılanan Uysal, "İnşallah 31 Mart gecesi çok daha büyük bir coşkuyu Büyükçekmece'yi AK Parti Belediyeciliği ile tanıştırdığımızda yaşayacağız" dedi.
Büyükçekmece'de vatandaşların Albatros yeşil alanlarının satışından rahatsız olduğunu ve vatandaşların bu durumu kendisine sık sık ilettiğini kaydeden Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü: "Albatros konusunu araştırdım. Vatandaşlarımızın geçmişte kendi mülkünden terk ettikleri yerler orası. Gelir getirsin diye belediyeye satmışlar. Evet belediyeye gelir de lazım. Vatandaşların belediyeye yeşil alan diye bıraktıkları yerleri niye satıyorsun? Biz geldiğimiz zaman burayı vatandaşa yeşil alan olarak geri döndüreceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:17 Kaynak: İHA
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