Son Dakika Haberleri: İbb Başkanı Mevlüt Uysal Gün Boyunca Büyükçekmecelilerle Görüştü

İbb Başkanı Mevlüt Uysal Gün Boyunca Büyükçekmecelilerle Görüştü

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, gün boyunca Büyükçekmeceli vatandaşlarla görüştü.

İbb Başkanı Mevlüt Uysal Gün Boyunca Büyükçekmecelilerle Görüştü, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, gün boyunca Büyükçekmeceli vatandaşlarla görüştü. Uysal, "Ağır ağır artık seçim atmosferine giriyoruz. İnşallah Büyükçekmece adına, büyükşehirimiz adına, ülkemiz adına hayırlı olur diyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, seçim çalışmaları kapsamında gün boyunca Büyükçekmeceli vatandaşlarla görüştü. Uysal, sabah düzenlenen kahvaltıda Büyükçekmece'de ikamet eden muhtarlarla seçimin nabzını tuttu. Ardından cuma namazını Büyükçekmece Merkez Cami'de kılan Başkan Uysal, namaz çıkışı cami cemaati ile bir süre sohbet etti. Uysal, son olarak Büyükçekmece'deki esnafları ziyaret ederek istek ve beklentilerini dinledi. Tek tek esnafı gezen Başkan Uysal yoğun ilgi gördü. Uysal vatandaşlara kendi elleriyle leblebi dağıttı, çocuklarla şakalaştı, Adana böreği tattı.

Cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yapan İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, ağır ağır seçim atmosferine girdiklerini belirterek, "Cuma namazımızı kıldık. Allah kabul etsin diyoruz. Bugün öğrencilerimizin de karne aldığı gün. Öğrencilerimize de başarılar diliyoruz. Karne sevinci yaşayanlar da oldu. Üzülenler de oldu. İnşallah üzülenler de ikinci dönem çalışır telafi eder. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevim devam ediyor. Aynı zamanda da partim tarafından Büyükçekmece ilçe belediye başkan adayı olarak gösterildim. Bugün Büyükçekmece'de merkezde camide cuma namazımızı kılalım dedik ve etrafındaki esnaf kardeşlerimize de selam vereceğiz. Ağır ağır artık seçim atmosferine giriyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. İnşallah Büyükçekmece adına, büyükşehirimiz adına, ülkemiz adına hayırlı olur diyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:51 Kaynak: İHA

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