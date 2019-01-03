Son Dakika Haberleri: İbb Başkanı Uysal, Adalar'daki Atlı Fayton Taşımacılığının Önümüzdeki Dönemde Çözüme...

İbb Başkanı Uysal, Adalar'daki Atlı Fayton Taşımacılığının Önümüzdeki Dönemde Çözüme...

1 saat önce

Adalar'daki atlı faytonlu sistemle ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Yazın 2 ay çalışan bir sistemle 12 ay o atların bakım imkan ve ihtimali yok. Dolayısıyla o sistemi tamamen değiştirme üzerine kafa yoruyoruz.

İbb Başkanı Uysal, Adalar'daki Atlı Fayton Taşımacılığının Önümüzdeki Dönemde Çözüme..., System.String[]
Adalar'daki atlı faytonlu sistemle ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Yazın 2 ay çalışan bir sistemle 12 ay o atların bakım imkan ve ihtimali yok. Dolayısıyla o sistemi tamamen değiştirme üzerine kafa yoruyoruz. Yani ahırı düzeltme olarak değil, Adalar'daki fayton sistemini düzeltme üzerine" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, geçtiğimiz günlerde Adalar'da atların kaldığı ahırda çıkan yangın nedeniyle gündeme gelen atlı fayton taşımacılığı üzerine soruları yanıtladı. Atlı fayton taşımacılığı sistemini kaldırmak için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade eden Başkan Uysal, bu konuda bakanlık, valilik ve emniyet güçlerinin işbirliği ile sorunun çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

"Adalar Belediyemiz o problemi çözmemek adına var gücüyle çalışıyor"

Adalardaki atlarla ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Adalar Belediyemiz o problemi çözmemek adına var gücüyle çalışıyor. Maalesef Büyükşehir Belediyesi yıllardır orada atlar yerine elektrikli faytonlar üzerine çalışma yapmasına rağmen hiçbir zaman çözüm noktasında yardımcı olmuyor. Böyle bir problem olduğu zaman da bizi ilgilendirmez diyor. Halbuki orada birebir Adalar Belediyemizin bunlarla ilgilenmesi gerekiyor. Ama biz nihayetinde bu sorun Adalar Belediyesinin sorunu demiyoruz, artık. Büyükşehir olarak da gereği neyse yapılacak" diye konuştu.

"O sistemi tamamen değiştirme üzerine kafa yoruyoruz"

Yanan ahırlarla ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Başkan Uysal, "Ahır düzenlemeye gerek yok. Artık bu çağda Adalar'da böyle bir sistemle, atla faytonlu sistemle hayat yürümüyor. Orada işletmecilerimiz de o manada sıkıntıda. Yazın iki ay çalışan bir sistemle 12 ay o atların bakım imkan ve ihtimali yok. Dolayısıyla o sistemi tamamen değiştirme üzerine kafa yoruyoruz. Yani ahırı düzeltme olarak değil, Adalar'daki fayton sistemini düzeltme üzerine. Sorunu biz sadece Büyükşehir Belediyesi olarak da altında kalkabilme ihtimalimiz yok. Bakanlık, valilik ve emniyet olarak hepsi beraber inşallah bu bir şekilde çözüme kavuşturulmuş olacak" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:43 Kaynak: İHA

İstanbul, Uysal, Adalar, Güncel
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