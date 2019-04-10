Son Dakika Haberleri: İbb Başkanı Uysal: "(Büyükçekmece'de Sahte Seçmen İddiası) AK Parti'ye Oy Verenler Listeden...

İbb Başkanı Uysal: "(Büyükçekmece'de Sahte Seçmen İddiası) AK Parti'ye Oy Verenler Listeden...

4 dakika önce

İBB Başkanı Uysal: "(Büyükçekmece'de sahte seçmen iddiası) AK Parti'ye oy verenler listeden düşürülmüş"

İbb Başkanı Uysal:
İBB Başkanı Uysal: "(Büyükçekmece'de sahte seçmen iddiası) AK Parti'ye oy verenler listeden düşürülmüş"
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:52 Kaynak: AA
Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece, Güncel
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