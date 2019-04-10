İbb Başkanı Uysal: Büyükçekmece Seçimlerinin İptal Edileceğini Düşünüyorum
1 saat önce
31 Mart yerel seçimlerin İstanbul sonuçları ile ilgili son açıklama mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan geldi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:31 Kaynak: Youtube
31 Mart yerel seçimlerin İstanbul
sonuçları ile ilgili son açıklama mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
'dan geldi. Uysal, Büyükçekmece
seçimlerinin iptal edileceğini düşündüğünü ifade etti.…
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