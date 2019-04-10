Son Dakika Haberleri: İbb Başkanı Uysal: Büyükçekmece Seçimlerinin İptal Edileceğini Düşünüyorum

İbb Başkanı Uysal: Büyükçekmece Seçimlerinin İptal Edileceğini Düşünüyorum

1 saat önce

31 Mart yerel seçimlerin İstanbul sonuçları ile ilgili son açıklama mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan geldi.

31 Mart yerel seçimlerin İstanbul sonuçları ile ilgili son açıklama mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan geldi. Uysal, Büyükçekmece seçimlerinin iptal edileceğini düşündüğünü ifade etti.…
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:31 Kaynak: Youtube
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