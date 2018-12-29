İbb Başkanı Uysal'dan Binali Yıldırım Açıklaması

Mart 2019 seçimleri AK Parti İstanbul Adayları tanıtım toplantısının ardından yazılı açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Binali Yıldırım'ın adaylığı İstanbul ve İstanbullular için büyük bir kazançtır" dedi.

Mart 2019 seçimleri AK Parti İstanbul Adayları tanıtım toplantısının ardından yazılı açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Binali Yıldırım'ın adaylığı İstanbul ve İstanbullular için büyük bir kazançtır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Kapalı Spor Kompleksinde gerçekleştirilen törende Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti İstanbul adaylarını açıkladı. Yapılan açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım gösterilirken, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal yazılı açıklama yaptı.



"BİNALİ YILDIRIM'IN ADAYLIĞI İSTANBUL VE İSTANBULLULAR İÇİN BÜYÜK BİR KAZANÇTIR"



İBB Başkanı Mevlüt Uysal yaptığı yazılı açıklamada, "2019 belediye seçimlerinde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak TBMM Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'ın açıklanmasından büyük memnuniyet duydum. Sayın Yıldırım'ın adaylığı İstanbul ve İstanbullular için büyük bir kazançtır. Ülkemize Bakanlık, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı gibi devletin en üst kademelerinde hizmet etmiş ve siyasette AK Parti Genel Başkanlığı yapmış olan Sayın Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı İstanbul'a ve İstanbullulara hayırlı olsun. İstanbul müjdelenmiş, kutlu bir şehirdir. Bu şehre hizmet etmek bir şereftir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi 31 Mart gecesi İstanbulluların büyük teveccühü ile Sayın Binali Yıldırım'a devredeceğime inanıyorum. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Genel Başkanımızın takdirleriyle Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayıyım. Bizim siyaset anlayışımızda her görev kutsaldır. Her ilçemiz, bizim için İstanbul'umuza hizmet etmenin bir vesilesidir. ve İstanbul'a hizmet etmek bir aşktır. Bu inanç ve aşkla Büyükçekmece'yi AK Parti belediyeciliği ile buluşturacağız inşallah. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nden zaferle çıkacağımıza inanıyor; Büyükçekmeceli kardeşlerime selam ve sevgilerimi sunuyorum. 31 Mart seçimlerinde belediye başkan adayı olan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum" denildi.



(İHA)

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