Son Dakika Haberleri: İbb Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Gün Boyunca...

İbb Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Gün Boyunca...

2 saat önce

İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal gün boyunca Büyükçekmeceliler ile görüştü Uysal: "Öğrencilerimizin aldığı gün, öğrencilerimize de başarılar diliyoruz"İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt...

İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal gün boyunca Büyükçekmeceliler ile görüştü
Uysal: "Öğrencilerimizin aldığı gün, öğrencilerimize de başarılar diliyoruz"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal gün boyunca Büyükçekmeceli vatandaşlarla görüştü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal seçim çalışmaları kapsamında gün boyunca Büyükçekmeceli vatandaşlarla görüştü. Sabah Eser Otel'de düzenlenen kahvaltıda Büyükçekmece'de ikamet eden muhtarlarla seçimin nabzını tuttu. Ardından Cuma namazını Büyükçekmece Merkez Cami'nde kılan Başkan Uysal namaz çıkışı cami cemaati ile bir süre sohbet etti. Uysal, son olarak Büyükçekmece'deki esnafları ziyaret ederek onların istek ve beklentilerini dinledi. Tek tek tüm esnafı gezen Başkan Uysal esnaftan yoğun ilgi gördü. Uysal vatandaşlara kendi elleriyle leblebi dağıttı, çocuklarla şakalaştı, Adana Böreği tattı.
"İnşallah Büyükçekmece adına, büyükşehirimiz adına, ülkemiz adına hayırlı olur"
Cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ağır ağır seçim atmosferine girdiklerini belirterek "Cuma namazımızı kıldık. Allah kabul etsin diyoruz. Bugün öğrencilerimizin de karne aldığı gün. Öğrencilerimize de başarılar diliyoruz. Karne sevinci yaşayanlar da oldu. Üzülenler de oldu. İnşallah üzülenler de ikinci dönem çalışır telafi eder. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevim devam ediyor. Aynı zamanda da partim tarafından Büyükçekmece ilçe belediye başkan adayı olarak gösterildim. Bugün Büyükçekmece'de merkezde camide Cuma namazımızı kılalım dedik ve etrafındaki esnaf kardeşlerimize de selam vereceğiz. Ağır ağır artık seçim atmosferine giriyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. İnşallah Büyükçekmece adına, büyükşehirimiz adına, ülkemiz adına hayırlı olur diyoruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:04 Kaynak: İHA

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