İbb Başkanlığı Seçim Sonuçlarına Yapılan İtirazı Vatandaş Nasıl Yorumluyor?
1 saat önce
Yerel seçimlerde sandıktan çıkan oylara göre, YSK'nın açıklaması doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını önde bitiren CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti'nin seçim sonuçlarına itirazda bulunması sebebiyle mazbatasını henüz alamaması konusunda vatandaş ne düşünüyor?
Yerel seçimlerde sandıktan çıkan oylara göre, YSK'nın açıklaması doğrultusunda İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını önde bitiren CHP
adayı Ekrem İmamoğlu
'nun AK Parti
'nin seçim sonuçlarına itirazda bulunması sebebiyle mazbatasını henüz alamaması konusunda vatandaş ne düşünüyor?
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:02
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