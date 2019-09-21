Son Dakika Haberleri: İBB Basketbol, faaliyetlerine altyapıda devam edecek
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İBB Basketbol, faaliyetlerine altyapıda devam edecek

6 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda basketbol takımının 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de yer almayacağı hatırlatılarak, "2014'ten bu yana profesyonel anlamda A takım düzeyinde Süper Lig'de yer almak, kulübümüze...

İBB Basketbol, faaliyetlerine altyapıda devam edecek, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda basketbol takımının 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de yer almayacağı hatırlatılarak, "2014'ten bu yana profesyonel anlamda A takım düzeyinde Süper Lig'de yer almak, kulübümüze ciddi boyutta mali yük getirmiştir. Basketbol A takımımızın faaliyetleri, mali açıdan sürdürülemez, performans bağlamında ise diğer kulüplerle rekabet edemez hale gelmiştir. Kamu yararını ve hassasiyetini göz önünde bulundurarak aldığımız bu karar ile kulübümüz üzerindeki ağır maddi yükün hafifletilmesi, kaynaklarımızın altyapımız ve amatör sporcularımıza aktarılması hedeflenmiştir. Basketbol branşımızın faaliyetleri, altyapı düzeyinde, ülkemiz sporuna yeni yıldızları kazandırma misyonumuz ile devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında İstanbul halkının kaynakları ile finanse edilen spor kulübünün, 20 farklı branşta 40 bini aşkın sporcusu ile faaliyetlerini hız kesmeden ve bünyesine yeni branşları da ekleyerek kararlılıkla sürdüreceği kaydedilen açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi


Spor Kulübü olarak; yönetimimiz, çalışanlarımız ve bugüne kadar ulusal ve uluslararası büyük başarılara imza atan sporcularımızla, İstanbul halkına ve Türk sporuna en yüksek seviyede katkı sunmaya, sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, basketbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:10 
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