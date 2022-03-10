İBB Beşiktaş'taki çınar ağaçlarını reklam için kestiği iddiası - Son Dakika
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İBB Beşiktaş'taki çınar ağaçlarını reklam için kestiği iddiası

10.03.2022 21:17

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beşiktaş'ta 112 çınar ağacını kesip üzerine çuvalla örtüp, sonrada beton döktüğünü söyleyerek, "Duvarda reklam yeri açılsın diye maalesef ağaçları kesmişler.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beşiktaş'ta 112 çınar ağacını kesip üzerine çuvalla örtüp, sonrada beton döktüğünü söyleyerek, "Duvarda reklam yeri açılsın diye maalesef ağaçları kesmişler. Bu memleketin deprem değil Ekrem problemi var" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Beşiktaş'ta çınar ağaçlarının kesildiği bölgeye gidip incelemelerde bulundu. Beraberindekilerle birlikte bölgeyi inceleyen ve yaşananlara ilişkin kısa bir açıklama yapan Yıldırım, "Bu çuvalların altı beton, beton görülmesin diye vatandaşlar tarafından fark edilmesin diye çuvallarla üzerlerini kapatmışlar. Buradan şu anlaşılıyor; Karşı tarafta kestikleri yere ağaç dikerken, bu tarafa duvar açılsın da reklam yeri açılsın diye maalesef ağaçları kesmişler. Ben bunu takip edeceğim. Acaba bu duvarı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP'li Beşiktaşlı belediye başkanı bunu reklam için kullanacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Çünkü bu insanların reklamdan başka yaptığı bir şey yok. Depremle mücadele edeceğiz diye geldiler, 20 bin konut yapacağız yılda diye geldiler. Ama reklam parasını yıllık 1 milyar yapıp, deprem parasını 300 milyon yaptılar. Bu memleketin deprem değil Ekrem problemi var bunu da insanlarımız bilmesi lazım" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Yardımcısı Adem Yıldırım, inceleme yaptıkları anları, "Çınar ağaçları reklam panosu asmak için mi kesildi CHP'li İBB, Beşiktaş'ta 112 tane çınar ağacını kesti. Vahşeti gizlemek için de kimi ağaç kökünün üzerine beton dökmüş kimini de ızgarayla kapatmış. Acaba İBB bu ağaçları, yeni reklam panoları asmak için mi kesti Göreceğiz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

(İHA)

İBB Beşiktaş'taki çınar ağaçlarını reklam için kestiği iddiası
İBB Beşiktaş'taki çınar ağaçlarını reklam için kestiği iddiası
İBB Beşiktaş'taki çınar ağaçlarını reklam için kestiği iddiası

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Beşiktaş, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İBB Beşiktaş'taki çınar ağaçlarını reklam için kestiği iddiası - Son Dakika


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