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İBB, Beşiktaş'taki tarihi Çırağan Caddesi'ndeki kaldırımları doğal taşla yeniledi - Son Dakika

İBB, Beşiktaş'taki tarihi Çırağan Caddesi'ndeki kaldırımları doğal taşla yeniledi

07.12.2021 15:34
İBB, Beşiktaş'taki tarihi Çırağan Caddesi'ndeki kaldırımları doğal taşla yeniledi

İBB Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 1500 metre uzunluğundaki caddede; kaldırımlara, 10.000 metrekare doğal taş döşendi.

Tarihi dokuya uygun kent mobilyalarının montajına da başlandı.Aydınlatmalar yeniden düzenlendi. Çalışmaların önemli bir bölümü tamamlandı.

İstanbul'un en değerli caddelerinden, 1500 metre uzunluğundaki Çırağan Caddesi tamamen yenilendi. İBB, 25 kişilik bir ekiple caddede revizyon çalışması başlattı. Caddenin altyapısı tamamen yenilendi. Kaldırımlar yaşlı, engelli ve pusetlilerin de geçebileceği şekilde yeniden düzenledi. Caddenin simgesi ağaçlar, ızgaralarla koruma altına alındı.

Çalışmaların ardından Çırağan Caddesi yaya dostu ve özel gereksinimli bireylere öncelik veren çağdaş bir yapıya kavuştu.

ÖNCE KALDIRIMLAR YENİLENDİ

İBB ekipleri yıllar içinde yıpranmış kaldırımlar ve ağaç diplerindeki bozulmalara yönelik çalışma başlattı. İlk olarak yayaların ve özel gereksinimli bireylerin rahat yürümesine yönelik çalışmalara öncelik verildi.Toplamda 10.000 metrekare sert zemin (kaldırım) yenilemesi yapıldı. Bu kaldırımlarda doğal taşlar tercih edildi. Böylece, caddenin tarihi dokusu korundu.

OLASI SU TAŞKINLARININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Aynı zamanda caddede yoğun yağışlarda ortaya çıkan su birikmeleri için de önlem alındı. Yağmur suyu hatlarında rehabilite çalışmaları yapıldı. Caddeye ek ızgaralar konuldu. Buna ek olarak tarihi tonozlardaki tıkanıklıklar tespit edilerek müdahaleler yapıldı. Yağmur sularının denize aktarılması için son bağlantılar ocak sonuna kadar yapılarak; cadde, yağmur suyundan tamamen kurtarılacak.

AĞAÇLAR KANSER RİSKİNDEN KORUNDU

Dolmabahçe, Yıldız Korusu ve devamında Çırağan Caddesi'nde bölgeye kimlik kazandıran anıt ağaç niteliğindeki çınar ağaçlarında doku bozukluğu kanseri tespit edildi. Hastalıklı ağaçlar alanda mevcut olduğu sürece kanser, diğer ağaçlar içinde tehdit oluşturuyordu. Bu riskin önüne geçilmesine yönelik İBB, kaldırılan ağaçların yerlerini boş bırakarak,toprağın dinlendirme yöntemine başvurdu. Böylece, boş bırakılan alanlarda ızgaralar sayesinde hem yaya akışı devam ettirilmiş hem de toprağın hava ile ilişkisi korunmuş oldu. Dinlenme süresi biten yerlere daha sonra tekrar ağaçlandırma yapılacak.

İBB, Beşiktaş'taki tarihi Çırağan Caddesi'ndeki kaldırımları doğal taşla yeniledi

istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul, Engelli, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İBB, Beşiktaş'taki tarihi Çırağan Caddesi'ndeki kaldırımları doğal taşla yeniledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB, Beşiktaş'taki tarihi Çırağan Caddesi'ndeki kaldırımları doğal taşla yeniledi - Son Dakika
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