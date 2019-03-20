İbb Beyaz Masa "Engel" Tanımıyor

İBB Beyaz Masa; "Gözüm Kulağım İstanbul" projesi ile işitme, konuşma ve görme engelli vatandaşların taleplerini görüntülü olarak alıyor, sorunlarını kolayca çözüyor.

İBB Beyaz Masa; "Gözüm Kulağım İstanbul" projesi ile işitme, konuşma ve görme engelli vatandaşların taleplerini görüntülü olarak alıyor, sorunlarını kolayca çözüyor. 7/24 hizmet veren 153 İstanbul Çağrı Merkezi, 2018 yılında canlı görüntülü bağlantıyla 25 bin engellinin sorununu çözdü. İstanbul genelinde ise 13,5 milyonun üzerinde çağrıya cevap verildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde hizmete başlayan İBB Beyaz Masa, 25 yılda İstanbulluların sorunlarının çözümü konusunda büyük mesafeler kat etti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi, aylık ortalama 1 milyonu aşkın çağrı alarak cevaplandırıyor. İBB Beyaz Masa, 2018 yılında 13 milyon 637 bin 510 çağrıya cevap verdi, çözüm buldu.



İBB Engellilerin gözü kulağı oldu



Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak birçok projeye imza atan İBB, mobil ve web uygulamaları üzerinden engelli vatandaşlarla aradaki görünmeyen mesafeleri kaldırarak aynı dili konuşuyor.



Teknolojik yenilikleri kullanarak görüntülü çağrı hizmetini engelli bireylerle buluşturan İBB, Şubat 2017'de hizmete sunduğu "Gözüm Kulağım İstanbul" projesi ile engellilere özel bir erişim konforu sağladı. Bol ödüllü projeyle; işitme, konuşma ve görme engelli vatandaşlar Beyaz Masa'ya 7/24 görüntülü ve sesli olarak erişebiliyor.



İşitme ve konuşma engelli bireyler, yönlendirme menüsü olmaksızın işaret dili bilen personelle direkt olarak görüntülü iletişime geçebiliyor. Görme engelli vatandaşlar da Braille Alfabesi olmayan yerlerde ya da ürünlerde Beyaz Masa'dan aynı şekilde sesli destek alabiliyor.



Uygulama üzerinden bir yılda 25 bin engellinin sorunu çözüldü



Proje kapsamında işaret dili eğitimi alan 20 personel özveriyle rehberlik hizmeti sunuyor. 153 İstanbul Çağrı Merkezi'ne görüntülü olarak kolayca erişim sağlayan engelli bireyler; taleplerini iletiyor, sorunlarına çözüm buluyor. İBB Beyaz Masa, 2018 yılında 25 bin engelli vatandaşa görüntülü çağrı hizmeti sundu.



Engelli vatandaşlar, "Gözüm Kulağım İstanbul" uygulamasını Android ve IOS işletim sistemli akıllı telefonlarına yükleyerek 153 İstanbul Çağrı Merkezi'ne direk ulaşabiliyor. Uygulamanın içinde bulunan Web Chat üzerinden yazışma yoluyla da başvuru, talep, önerileri alabiliyor. "Gözüm Kulağım İstanbul" uygulaması, 2 yılda akıllı telefonlara binlerce kez indirildi. Engelli bireyler, gozumkulagim.ibb.istanbul web sayfası üzerinden de 153 İstanbul Çağrı Merkezi'ne ulaşabiliyor.



Yaşamlarını kolaylaştıran ve konforunu arttıran hizmetten memnun kalan engelli vatandaşlar, İBB Beyaz Masa'ya teşekkürlerini iletiyor ve dua ettiklerini belirtiyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen "Gözüm Kulağım İstanbul" projesi, dünyada engellilere yönelik verilen başarılı projeler ve kullanıcı talepleri incelenerek adım adım geliştiriliyor. Engelli bireyler de projenin gelişimi için uygulama üzerinden destek veriyor.



"Gözüm Kulağım İstanbul Projesi" kapsamında verilen hizmetler;



"İşaret Dili ile Tercümanlık Desteği (Doktor-ticaret-bankacılık-alışveriş ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar ve ihtiyaçlarla ilgili İşaret Dili ile bilgi talebi)



Ulaşım konuları (Nereye hangi ulaşım aracıyla gidilebileceği, aracın ne zaman geleceği, ulaşım araçlarında şoförlerle iletişim kurulması, seyahat kartları iptal ve yeni kart talepleri)



Kayıp çalıntı durumları (Seyahat kart veya eşya)



İBB Evde Bakım Hizmetleri (Engelli aracı talebi, randevu oluşturma)"



"Gözüm Kulağım İstanbul" projesine ödül yağdı



"Gözüm Kulağım İstanbul" projesi, yur tiçi ve yurt dışından birçok saygın ödüle layık görüldü. Proje, dünyanın en güçlü kurumlarının yarıştığı uluslararası iş ödülleri Stevie International ile TÜHİD Altın Pusula Ödülü'ne de layık görüldü. - İSTANBUL

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