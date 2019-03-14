İbb Beyaz Masa'nın 25. Yılını Kutladı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Beyaz Masa'nın 25'inci yılını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İBB
Beyaz Masa'nın 25'inci yılını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Beyaz Masa'nın 25'inci yılına özel sosyal medyada yayınladığı film yoğun ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da İBB Beyaz Masa'nın 25'inci yılını, "25 yıl önce İstanbulluların her türlü sorununa en hızlı şekilde çözüm üretebilmek için temellerini attığımız ve bugün milletimize hizmetin, gönül belediyeciliğinin en iyi örneklerinden biri olan İBB Beyaz Masa'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" mesajıyla Twitter
hesabından kutladı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:06 Kaynak: İHA
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