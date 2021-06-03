İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Şehir Hatları AŞ vapurlarında ücretsiz İbb Wi-Fi hizmeti vermeye başladı - Son Dakika

İBB Şehir Hatları AŞ, İstanbul'da deniz yolculuğunun artırılması için yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. Tarifesine yeni hatlar ekleyen Şehir Hatları AŞ, deniz yolculuğunu sevdirmek için vapurlara çocuk oyun alanları yerleştirmişti. Yeni uygulama ise İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığının vapurlarda sunduğu ücretsiz İbb Wi-Fi hizmeti oldu.

Şubat ayında başladı

İlk olarak Şubat ayında beş vapurda başlatılan ücretsiz İbb Wi-Fi hizmeti, Mayıs ayı itibariyle seferde bulunan 25 vapurun tamamında verilmeye başlandı. Haliç Tersanesi'nde bakımda olan, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, ŞH Kasımpaşa ve İsmail Hakkı Durusu vapurlarının Wi-Fi kurulumu ise bakımları tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek.

Vapur yolculuklarını artırması bekleniyor

Şu an itibariyle bütün vapurlarda kablosuz internet kullanılabildiğine dikkat çeken Şehir hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, "İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın vapurlarımızda sunduğu bir hizmet. Şubat ayında kurulum başlamıştı. Şu an bütün vapurlarımızda kablosuz internet kullanılabilir bir durumda" dedi.

Wİ-Fi hizmetinin vapur yolculuklarını artırmasını beklediklerini ifade eden Dedetaş, uygulamaya ilişkin şunları söyledi:

"Vapur bir ulaşım aracı; ama bu hizmetle insanlar bir yerden bir yere ulaşırken hayattan kopmamış olacaklar. Gündelik ihtiyaçlarını giderebilecekler. Kimi keyif için kimi ihtiyacını karşılamak için internet kullanıyor. İş için kullananlar da var. Bir taraftan da güvenlik için son derece önemli. Araştırmalarda, özellikle kadınların toplu taşımayı kullanmasında güvenliğin en üst derecede önemli olduğu sonucu çıkıyor. Sürekli internetin olması bu güvenlik algısını destekleyecektir. Aynı zamanda bu hizmetin vapur yolculuklarını artıracağı yönünde beklentimiz de var."