İBB BİNASI DEZENFEKTE EDİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB BİNASI DEZENFEKTE EDİLDİ - Son Dakika

İBB BİNASI DEZENFEKTE EDİLDİ

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Saraçhane yerleşkesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Saraçhane yerleşkesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

İBB ekipleri, sabah saatlerinde özel kıyafetleriyle binaya geldi. Binanın giriş katından başlayan çalışmalar üst katlara doğru devam etti. Özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yapan ekipler, belediye binasındaki odalar dahil her noktayı temizledi.

İBB BİNASI DEZENFEKTE EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı

Son Dakika Haberleri
17:50 flaş
17:49 Sürücülerin silah ve bıçaklı 'yol verme' kavgası: 2 yaralı
17:49 İki sürücünün yol verme tartışmasında kan aktı: 1 yaralı
17:48 BALIKESİR 'Koronavirüs' tatilinde, Edremit Körfezi'ndeki sahiller doldu
17:47 'Koronavirüs' tatilinde, Edremit Körfezi'ndeki sahiller doldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 17:57:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB BİNASI DEZENFEKTE EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]