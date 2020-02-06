İbb binası önünde şüpheli paket hareketliliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel İbb binası önünde şüpheli paket hareketliliği - Son Dakika

İbb binası önünde şüpheli paket hareketliliği

6 saat önce

Fatih Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye binası önüne bırakılan şüpheli paket, uzman ekip tarafından fünye ile patlatıldı.

Fatih Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye binası önüne bırakılan şüpheli paket, uzman ekip tarafından fünye ile patlatıldı.

Olay, saat 23.15 sıralarında Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binası önünde yaşandı. Atatürk Bulvarı'na bağlanan yolda İBB binası yanına bırakılan şüpheli paketi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İncelemelerde bulunan polis ekipleri, Atatürk Bulvarı'na çıkan yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen bomba imha ekibi, şüpheli paketi fünye ile patlattı. Yapılan incelemede pakette bomba izine rastlanmadı.

İbb binası önünde şüpheli paket hareketliliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:54 Kaynak: DHA
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