İbb Binasının Havadan Fotoğrafları
1 saat önce
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığı için partiler adaylarını açıklıyor.
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB
) başkanlığı için partiler adaylarını açıklıyor. CHP
, adayı Ekrem İmamoğlu
'nu bugün düzenlediği etkinlik ile tanıttı. AK Parti ise adayını cumartesi günü açıklayacak. İstanbul
'da belediyenin yönetim merkezi olan Saraçhane'deki bina havadan fotoğraflandı.
(FOTOGRAF) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:55 Kaynak: DHA
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