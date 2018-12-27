Son Dakika Haberleri: İbb Binasının Havadan Görüntüleri

İbb Binasının Havadan Görüntüleri

49 dakika önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığı için partiler adaylarını açıklıyor.

İbb Binasının Havadan Görüntüleri, System.String[]
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığı için partiler adaylarını açıklıyor. CHP, adayı Ekrem İmamoğlu'nu bugün düzenlediği etkinlik ile tanıttı. AK Parti ise adayını cumartesi günü açıklayacak. İstanbul'da belediyenin yönetim merkezi olan Saraçhane'deki bina havadan fotoğraflandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:08 Kaynak: DHA

İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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