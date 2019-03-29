Son Dakika Haberleri: İbb Binasının Havadan Görüntüleri

İbb Binasının Havadan Görüntüleri

1 saat önce

Ersan SAN - İstanbul DHAİstanbul'un yeni belediye başkanı 31 Mart akşamı belli olacak.

İbb Binasının Havadan Görüntüleri, System.String[]
Ersan SAN - İstanbul DHA

İstanbul'un yeni belediye başkanı 31 Mart akşamı belli olacak. Adaylar seçime 2 gün kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeni başkanın ilk gideceği adres olan belediyenin yönetim merkezin Saraçhane'deki bina havadan görülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:51 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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